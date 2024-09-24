湯文亮回應紀惠放售信德中心：有買有賣才是做生意 已經賺好多錢不能太苛求

「今早去茶餐廳，有客人話，傳聞我出售一層高層信德中心，大約

萬

呎，點解要賣，就算要算要賣，點解唔賣低層，咁高層都要賣。老闆話客人真多事，不過都想我回答，我話做生意，梗係有買有賣，只買不賣或者只賣不買，就唔係做生意，今日所賣的樓層，雖然

樓咁高，但仍然是我們持有的最低樓層，

年，我們以

億買入，今日打算以

億賣出，已經賺好多錢，不能太苛求

，今日有很多人問我點解賣樓，或者話我唔應該賣，當日買樓的時候，亦有很多人叫我唔好買，話香港啲樓唔值錢，最後當然不再提。」

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