湯文亮紀惠集團6.2億沽全幢柯士甸廣場 較半年前意向價大劈三成｜工商舖

柯士甸廣場坐落於柯士甸道和庇利金街交界，被住宅群、學校、酒店及商業大廈包圍，附近各式食肆及夜店林立，人流暢旺，加上區內交通網絡完善，毗鄰港鐵站，亦有多條巴士及小巴路線前往全港各區，方便快捷。今年4月意向價約8.9億元放售，折合每方呎售價約8,990元，即最新成交價較半年前意向價低約2.7億元或30%。

據悉，物業現時出租率約95%，租客包括專業機構或教育機構，每月租金約250萬元。紀惠集團於2006年以約4.5億元購入物業，持貨約19年，現轉售帳面獲利約1.7億元或38%。

年內售出逾十項物業

據統計，紀惠集團目前售出至少逾十項物業，包括以2.2億元沽出南區舂磡角道68至70號豪宅、以7,757萬元售出用作集團總部18年的灣仔新銀集團中心全層寫字樓、以1.1億元賣出中環嘉軒廣場舖位；而上述的柯士甸廣場屬年內最高單一成交金額。

湯文亮早前曾經在個人專欄中提及「年初已經部署賣樓，至今賣了10幾億物業，雖然仲有10幾億要賣，但已經快人很多步。」