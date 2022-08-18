滙豐加封頂息｜利嘉閣按揭黃詠欣：上調屬預期 料短期內其他大型銀行跟隨

滙豐由今日起調整H按利率封頂息率，由P-2.5厘上升至P-2.25厘。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，是次上調屬預期之內，早前有多家中小型銀行上調了H按鎖息上限，已測試市場水溫，相信繼滙豐之後，短期內相繼會有其他大型銀行跟隨上調鎖息上限。

黃詠欣指，在美國聯儲局連番急速加息下，港美息差擴闊，資金外流加快，拆息抽高，與樓按相關的一個月拆息已升至1.9%，令最優惠利率(P)與一個月拆息的利差(Prime-HIBOR spread)，跌至貼近3%的警戒水平。事實上，反映銀行資金成本的3個月拆息，亦已處於2.5%，同時香港銀行體系結餘已跌至1,200億元水平，各項數據均顯示香港銀行加息的壓力正在增加。她預計，若9月美國聯儲局再加息，香港銀行屆時會跟隨上調最優惠利率(P)，幅度料為0.25厘。

黃詠欣：部分銀行未上調 想轉按要快 另外，黃詠欣提醒有意轉按人士，宜加快把握尚有部分銀行未上調H按鎖息上限的機會，盡早轉按以賺取現金回贈，並善用高息存款戶口，對沖未來可能加息對供款負擔的影響。

中原王美鳳：每百 萬貸款 月供款增約 131 元 加幅 3.3% 中原按揭董事總經理王美鳳表示，近月在美息上升及銀行結餘減少的加息周期歷程下，與樓按相關的1個月港元拆息，已由年初約0.15%升至現時今天為1.9%，H按息於7月底觸及封頂息率後續升，導致現時H按息高於封頂息差距已達0.7厘(H按息已達3.2厘，高於原定封頂息2.5厘達0.7厘)，反映銀行資金成本持續上升及承受息率上升壓力增加。由於H按息觸及封頂息率後，資金成本及息率上升之壓力由銀行承擔，故此銀行上調新造H按之封頂息率可紓緩加息壓力。基於龍頭銀行調整息率具指標性，預料其他銀行亦會相繼跟隨上調新造H按之封頂息率。

她續稱，是次調整僅限於有關銀行的新按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響。對新造H按客戶來說，H按封頂息由2.5%加至2.75%後，以還款期30年計，每100萬元按揭額每月供款增131元，加幅3.3%；以現時平均按揭額約500萬元計，每月供款增656元，加幅3.3%。 王美鳳稱，銀行在加息周期推出兼具低息及定息保障的按揭計劃，有利增加市場競爭力，年內加息在即，最優惠利率有機會於季內上調，用家可於首年鎖定利息於2.75%及供款額不變，而且計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，短定息期亦相對具彈性，料可受用家歡迎；預料將會有其他銀行跟隨推出相類定息按揭計劃，並將會推升市場定按使用率。