滙豐推全新低息定按 中原按揭王美鳳：反映銀行態度正面 料新定按受歡迎

滙豐銀行今日(12日)推出全新定息按揭計劃，首3年定息3.18%，或首5年3.03%，其後按息為P-1.75% (P現為5.25%)。中原按揭董事總經理王美鳳表示，大型銀行今次推出全新定息按揭，相信受歡迎程度較去年9月推出的定按為高，原因是銀行去年提速減P累達0.625厘後，預期今年P減幅僅尚餘0.25厘便完成減P周期，加上美國減息步伐減慢，本港按息或於年中或之後時間才逐步減至3.25%。

是次最新定按息率介乎3.18%至3.03%，息率低於現時市場按息3.5%，以及預期年內降至之3.25%水平，加上定息期後按息未有如上次定息高於市場按息，而是與現有市場按息水平一致(P-1.75% ; P:5.25%)，定按客戶亦照可享有現金回贈優惠，她預料是次新定按計劃，對比去年9月推出的定按較受歡迎。

王美鳳指出，今年當港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落，將視乎拆息回落幅度。按照屆時實際按息3.25%及現時H按封頂息率水平，1個月拆息需跌至低於1.95%，按息方可跌穿封頂息率，而再進一步下降。最近拆息有所回落，但仍達3.6%水平，與1.95%仍有較大距離，故此H按在一段時間仍需以P為基準之封頂息率計算，今年按息較大機會仍處3厘以上水平。

新定按 plan 有雙贏效果

王美鳳續指，是次銀行推出鎖定3年3.18%，或5年3.03%定息按揭，有利借款人在現階段及往後3至5年便鎖定低於現時市場按息3.5%之低息按揭，按息即時較現時降低0.32厘至0.47厘，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內，維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。對銀行方面，推出定按計劃有利於管理穩定的利息水平，加上有關計劃具有吸引力，有利吸納較長線選用3年或5年定息期之按揭用家，亦有利銀行評估預期利息收入，並對預期增加穩定性。

王美鳳又指，是次大型銀行進一步推出全新低息定按計劃，反映銀行對今年按市及樓市持正面積極取態，以及對置業人士的正面支持，為買家增添低息定按有利先享減息效果及管理供款預算的按揭計劃，相信有利提升買家入市信心。