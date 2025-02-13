滙豐銀行推新低息定按 中原按揭：銀行對樓市取態正面 定息預先享減息優勢

滙豐銀行日前推出全新定息按揭計劃，首三年定息3.18厘，或首五年3.03厘；其後按息為P減1.75厘 (P現為5.25厘)。中原按揭董事總經理王美鳳表示，大型銀行今次推出全新定息按揭，相信受歡迎程度較去年9月推出的定按為高，原因是銀行去年提速減P累達0.625厘後，預期今年P減幅僅尚餘0.25厘便完成減P周期，加上美國減息步伐減慢，本港按息或於年中或之後時間才逐步減至3.25%。 她續指，而是次最新定按息率介乎3.18%至3.03%，息率低於現時市場按息3.5%以及預期年內降至3.25%水平，加上定息期後按息未有如上次定息高於市場按息，而是與現有市場按息水平一致(P-1.75%；P:5.25%)，定按客戶亦照可享有現金回贈優惠，預料是次新定按計劃對比去年9月推出的定按可較受歡迎。

今年按息大機會仍處3厘以上 王美鳳指出，今年當港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落將視乎拆息回落幅度。按照屆時實際按息3.25%及現時H按封頂息率水平，1個月拆息需跌至低於1.95%，按息方可跌穿封頂息率而再進一步下降，最近拆息有所回落但仍達3.6%水平與1.95%仍有較大距離；故此H按在一段時間仍需以P為基準之封頂息率計算，今年按息較大機會仍處3厘以上水平。 王美鳳續指，是次銀行推出鎖定三年3.18%或五年3.03%定息按揭，有利借款人在現階段及往後三至五年便鎖定低於現時市場按息3.5%低息按揭，按息即時較現時降低0.32厘至0.47厘，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。

而對於銀行方面，推出定按計劃有利於管理穩定的利息水平，加上有關計劃具有吸引力有利吸納較長線選用三年或五年定息期之按揭用家，亦有利銀行評估預期利息收入，並對預期增加穩定性。 料可吸引用家選用 王美鳳指出，是次大型銀行進一步推出全新低息定按計劃反映銀行對今年按市及樓市持正面積極取態，以及對置業人士的正面支持，為買家增添低息定按有利先享減息效果及管理供款預算的按揭計劃，相信有利提升買家入市信心。 王美鳳表示，是次銀行推出全新低息定按計劃有別於傳統定按出現息率較高的溢價，而是預先享有減息及鎖定息率效果，加上定息期後之按息與現有浮息計劃水平一致，客戶兼可照享現金回贈，料可吸引用家選用。去年銀行推出定按計劃後定按使用率由0%曾升至1.8%，最近回落至0.6%，使用率不高，預料是次新低息定按計劃使用率將會上升。