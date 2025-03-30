滙都單日售出22伙 大手客擲近1456萬買3伙兩房投資｜洪水橋新盤

「滙都」盡推壓軸59伙於昨日(29日)以先到先得形式發售，即日售出22伙，套現逾1.08億元。

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」盡推壓軸59伙於昨日(29日)以先到先得形式發售。集團執行董事關堡林表示，即日售出22伙，套現逾1.08億元，當中涉及3組大手成交，包括一組「一客三食」，以及兩組「一客兩食」個案。最大手買家分別購入第2座5、6、7樓A08單位作投資之用，3伙均屬兩房單位，實用面積同為448方呎，總成交額1,455.96萬元。

關堡林指出，「滙都」整個項目迄今已累沽925伙，無論標準單位或特色單位均獲買家追捧，新一輪銷售更接連沽出多伙特色單位，備受買家歡迎。當中成交最高呎價單位為第1座12樓B09室，一房間隔，實用面積321方呎，連天台251方呎，成交價401.08萬元，呎價約12,495元。另外，成交價最高單位為第1座11樓A05室，三房間隔，實用面積522方呎，以607.05萬元售出，呎價約11,629元。由於項目已盡推全數單位，供應有限，不少買家把握最後機會吸納該盤自用或投資收租，目前全盤只餘約百伙可供出售。