滙都單日售出22伙 大手客擲近1456萬買3伙兩房投資｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」盡推壓軸59伙於昨日(29日)以先到先得形式發售。集團執行董事關堡林表示，即日售出22伙，套現逾1.08億元，當中涉及3組大手成交，包括一組「一客三食」，以及兩組「一客兩食」個案。最大手買家分別購入第2座5、6、7樓A08單位作投資之用，3伙均屬兩房單位，實用面積同為448方呎，總成交額1,455.96萬元。
關堡林指出，「滙都」整個項目迄今已累沽925伙，無論標準單位或特色單位均獲買家追捧，新一輪銷售更接連沽出多伙特色單位，備受買家歡迎。當中成交最高呎價單位為第1座12樓B09室，一房間隔，實用面積321方呎，連天台251方呎，成交價401.08萬元，呎價約12,495元。另外，成交價最高單位為第1座11樓A05室，三房間隔，實用面積522方呎，以607.05萬元售出，呎價約11,629元。由於項目已盡推全數單位，供應有限，不少買家把握最後機會吸納該盤自用或投資收租，目前全盤只餘約百伙可供出售。
關堡林稱，「滙都」預計關鍵日期為今年6月底，意味料下半年可落成交付，樓花期極短，加上項目鄰近輕鐵站及巴士總站，交通方便且生活配套齊全，在政府著力發展北部都會區，未來發展潛力龐大，相信買家將繼續入市選購滙都單位。
「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。