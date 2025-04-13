滙都本月速沽27伙 吸金逾1.33億｜洪水橋新盤

事實上，「滙都」樓花期極短，項目鄰近輕鐵站及巴士總站，交通方便且生活配套設施齊全，受惠於政府的智慧綠色集體運輸系統洪水橋/厦村發展預計明年招標，可望翌年批出合約，市場憧憬區內發展潛力和物業保值能力，吸引精明及看好後市的準買家加快入市步伐。相信最後可供發售的62伙，可望於入伙前沽清。

「滙都」位於元朗洪水橋洪安里1號，分為兩期發展，「滙都I」由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

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