滙都I夥中原推新春置業禮 送首6名買家總值22.8萬的雙人旅遊禮券｜新盤優惠

滙都I夥拍中原送首6名買家價值3.8萬元的「雙人旅遊禮券」。

泛海國際(129)洪水橋新盤「滙都I」推售以來受到市場追捧，踏入2024年，發展商最近加推新一張價單，首度推出第2座樓王單位，價錢較去年7月首張價單有約15%的折讓，成為市場焦點，並隨即展開新一輪銷售。中原地產配合項目的銷售，以及慶祝新一年，特別推出「滙都I」新年置業禮遇。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由即日（16日）起至今年2月29日期間，經中原地產購入「滙都I」一手單位的首6名買家，可獲贈價值3.8萬元的「雙人旅遊禮券」，優惠總值合共22.8萬元。