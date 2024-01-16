熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-16 17:59:36

滙都I夥中原推新春置業禮 送首6名買家總值22.8萬的雙人旅遊禮券｜新盤優惠

分享：
滙都I夥中原推新春置業禮 送首6名買家總值22.8萬的雙人旅遊禮券｜新盤優惠

滙都I夥拍中原送首6名買家價值3.8萬元的「雙人旅遊禮券」。

泛海國際(129)洪水橋新盤「滙都I」推售以來受到市場追捧，踏入2024年，發展商最近加推新一張價單，首度推出第2座樓王單位，價錢較去年7月首張價單有約15%的折讓市場焦點，並隨即展開新一輪銷售。中原地產配合項目的銷售，以及慶祝新一年，特別推出「滙都I」新年置業禮遇。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示由即日（16日）起至今年229日期間，經中原地產購入「滙都I」一手單位的首6名買家，可獲贈價值3.8萬元「雙人旅遊禮券」，優惠總值合共22.8萬元。

陳永傑續指，「滙都I」坐擁北部都會區優越地利，前景亮麗，洪水橋將會是未來新界北核心商務區及創科樞紐，有望成為「新界中環」，潛力更見優厚，相信「滙都I」會繼續吸引買家及投資者入市。

陳永傑稱，新年伊始，樓市正在回穩向好，隨著「減辣」效果持續顯現，加上息口已見頂，今年減息在望，多項利好因素支持下，樓市明朗化，買家入市信心明顯增強。發展商積極低價開盤及減價增優惠，激發購買力釋放，流入新盤市場，預計本月一手成交可達1,000宗，農曆新年後有望出現樓市小陽春，現時不少買家已開始偷步入市。

Ad Block

滙都I由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

即睇洪水橋新盤滙都I最新資訊 (Hosue730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受