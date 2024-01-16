滙都I夥中原推新春置業禮 送首6名買家總值22.8萬的雙人旅遊禮券｜新盤優惠

泛海國際(129)洪水橋新盤「滙都I」推售以來受到市場追捧，踏入2024年，發展商最近加推新一張價單，首度推出第2座樓王單位，價錢較去年7月首張價單有約15%的折讓，成為市場焦點，並隨即展開新一輪銷售。中原地產配合項目的銷售，以及慶祝新一年，特別推出「滙都I」新年置業禮遇。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由即日（16日）起至今年2月29日期間，經中原地產購入「滙都I」一手單位的首6名買家，可獲贈價值3.8萬元的「雙人旅遊禮券」，優惠總值合共22.8萬元。
陳永傑續指，「滙都I」坐擁北部都會區優越地利，前景亮麗，洪水橋將會是未來新界北核心商務區及創科樞紐，有望成為「新界中環」，潛力更見優厚，相信「滙都I」會繼續吸引買家及投資者入市。
陳永傑稱，新年伊始，樓市正在回穩向好，隨著「減辣」效果持續顯現，加上息口已見頂，今年減息在望，多項利好因素支持下，樓市明朗化，買家入市信心明顯增強。發展商積極低價開盤及減價增優惠，激發購買力釋放，流入新盤市場，預計本月一手成交可達1,000宗，農曆新年後有望出現樓市小陽春，現時不少買家已開始偷步入市。
滙都I由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。