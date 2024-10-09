滙都I推30伙享10%額外折扣 周六發售 折實價369萬起｜洪水橋新盤

據價單顯示，單位實用面積介乎336至443方呎，戶型涵蓋一房及兩房間隔。入場單位為第1座2樓A6室，實用面積336方呎，一房間隔，價單定價489萬元，原折實價約418萬元，價單修改後折實價369萬元，變相減價49萬元或約11.7%。

供平過租 吸引 上車客

泛海國際集團執行董事關堡林表示，若選用滙豐銀行「5年定息按揭計劃」入市，以入場單位折實樓價的可申請最高按揭成數七成計算，每月供樓僅約11,106元，在供平過租效應下，相信樓盤可以吸引一批準置業人士「上車」。至於呎價最低單位為第3座2樓A06室，實用面積443方呎，屬兩房單位，折實售價434.42萬元，折實呎價9,806元。

他續指，「滙都I」深受年青「上車族」及長線投資者追捧，項目坐擁三鐵優勢，約1分鐘即達輕鐵洪水橋站，並無縫連接多元交通網絡，包括與屯門、元朗、天水圍以輕鐵連結成新界西北生活圈；未來屯馬綫洪水橋站完善對外交通網絡，都會據點便捷可達，因而令項目廣受歡迎，尤其黃金周長假期，問盤不絕，加上下周公布施政報告，故搶閘為置業人士以優惠價推30伙，周六發售。