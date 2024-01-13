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地產
2024-01-13 12:00:08

滙都I示範單位｜全新三房開則方正 「三合一」大露台設計(多圖有片)｜洪水橋新盤

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滙都I示範單位｜全新三房開則方正 「三合一」大露台設計(多圖有片)｜洪水橋新盤

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泛海國際(129)洪水橋新盤「滙都I周二(9)加推第3號價單共63，首度推出第2座樓王單位，以120天現金付款計劃優惠提供最高14.5%折扣計算，折實售價由339.7萬元起，折實呎價由10,288元起，折實平均呎價11,797元。發展商透露，部署農曆新年前展開新一輪銷售。

「滙都I」示範單位及售樓處設於荃灣楊屋道88號「Plaza 8810樓，設有全新三房交樓標準示範單位，已開放予公眾參觀。單位以第38B06室為藍本搭建，實用面積491方呎。

滙都I38B06室直擊

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玄關位置擺放一高身櫃，中間位置備有鏡面方便住戶出門前整理儀容，枱面可用來放手袋、銀包、鎖匙等物品。左手邊為開放式廚房，設有L型工作枱面，上下備有廚櫃，為住戶提供足夠的收納空間；同時提供煮食爐、洗衣機、雪櫃等基本家電。

客飯廳呈長形，開則方正實用，外連38方呎「三合一」露台，即單位之露台、工作平台和冷氣機平台合併，落地玻璃趟門設計，室內採光度十足。走廊連接寢區及浴室，三間房間開則四正，配有大玻璃窗提升採光度，大廳與其中2間睡房同向，有1間睡房更設有L型轉角窗。

至於浴室設有窗戶，屬「明廁」設計，有助通風保持乾爽，牆身及地下均用上米色雲石紋瓷磚，並配備浴缸。

資料顯示，滙都I由3座住宅大樓組成，提供623伙。標準分層單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎321至522方呎；主打兩房單位，提供348伙，實用面積介乎398至453方呎；一房單位提供134伙，實用面積介乎321至345方呎；三房單位佔36伙，實用面積介乎491至522方呎；另設105伙特色單位，而項目預計關鍵日期為2025年6月30日。

即睇洪水橋新盤滙都I最新資訊 (Hosue730)

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