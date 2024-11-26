滙都II原價加推90伙 最平345.84萬起 折實均呎10381元｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」今日(26日)加推第2號價單，涉及90伙，採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠最高折扣14.5%，折實售價由345.84萬元起，折實平均呎價10,381元，屬原價加推。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，「滙都II」上周六(23日)首度推售，截至今日下午5時正，暫沽62伙，佔可售單位近八成，成交金額約2.5億元；連同「滙都I」累售412伙，整個項目迄今已累沽474伙，總成交金額約24.5億元。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發指，「滙都II」2號價單涵蓋11伙一房、77伙兩房，以及2伙三房單位，實用面積由297至535方呎。價單售價由404.5萬至700.3萬元，呎價介乎11,155元至13,973元。扣除最高折扣優惠14.5%後，單位折實售價由345.84萬至598.75萬元，折實呎價介乎9,538元至11,947元。