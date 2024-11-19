滙都II開價｜中原陳忠浩：一房及兩房直逼居屋價 較同區新盤有明顯折讓｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」今日(19日)公布首張價單，涉及81伙。採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠最高折扣14.5%，折實售價由309.68萬至561.99萬元，折實呎價介乎9,528元至12,584元，折實平均呎價10,418元，較去年7月推出的第1期「滙都I」首張價單13,747元低約24.2%。
中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，今批價錢十分吸引，當中一房及兩房單位更是現時全港新盤最平，比同區以及鄰區新盤亦有明顯折讓，正如發展商形容，屬「震撼優惠價」，直逼居屋價錢，極具競爭力。
樓花期短 料吸引投資客
陳忠浩指，洪水橋坐擁「北部都會區」無限發展潛力，日後將是新界北核心商業區，加上未來屬大站，三鐵匯聚，前景亮麗，現時區內已有完善的配套設施，又有鐵路，生活起居方便，投資自用皆宜，相信今期可延續第一期的理想銷情，料尤受受到年青用家追捧。而受惠北都大學城的規劃發展，項目的投資潛力亦看高一線。參考同區新晉屋苑現時每呎租金普遍38至42元計算，預計項目平均回報約4厘。項目預計明年中入伙，樓花期短，料會吸引投資客的眼球。
市況方面，年尾因素下，本月全新盤供應減少，成交較上月約3,000宗明顯回落，暫錄500多宗，以貨尾成交為主，表現仍屬不俗。現時大市利好因素主導，買家入市心態正面，樓市交投穩定，預計本月全月可錄近1,000宗一手成交。
據代理資料顯示，「滙都II」首批折實平均呎價10,418元，較同區附近屋苑二手平均成交價稍高，當中「尚城」報7,736元，「溱林」報10,176元。
「滙都」整個項目共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎，預計關鍵日期為明年6月底。