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地產
2025-05-28 17:50:33

滶晨再開三房一套示範單位 將公佈次輪截標結果｜黃竹坑新盤

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滶晨再開三房一套示範單位 將公佈次輪截標結果｜黃竹坑新盤

新世界發展營業及市務部總監何家欣（右） 新世界發展營業及市務部助理總經理高翠宜（左）

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期發展項目「滶晨」今日(26度開放1伙示範單位予傳媒參觀。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，周一招標反應理想，首日即成功火速標售17伙面向深水灣珍藏大宅，合共套現約10.5億元，客戶近一半為本地客。本第二截標，同樣收到不少標書，當中，三房大宅受中高產家庭客追捧，相信息口回落，會刺激租客轉租為買。將在短期內公布進一步消息。

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新世界發展營業及市務部助理總經理高翠宜表示，本日開放的無改動示範單位1 (1A) 22P3單位Bayside Residence，實用面積952方呎，屬於三房一套及工作間連洗手間間隔。

「滶晨」設有426伙標準單位，間隔涵蓋兩房至四房，當中兩房佔257伙最多，提供開放式廚房及梗廚兩款戶型，實用面積介乎455517方呎。其次為三房佔105伙，戶型為三房一套加工作間連洗手間，設私人升降機前廳，實用面積介乎826952方呎。四房提供64伙，戶型為四房雙套加工作間連洗手間或工人房連洗手間，設私人升降機前廳，實用面積介乎1,2581,706方呎。

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