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2023-11-01 07:00:00

澄天加推30伙 折實價471萬起 周六首輪發售85伙│香港仔新盤

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澄天加推30伙 折實價471萬起 周六首輪發售85伙│香港仔新盤

楊政龍表示，「澄天」將於周六(4日)以抽籤形式公開發售現有兩張價單，合共85伙標準分層戶。

一手市場掀起推盤戰，英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」突擊加推第2號價單，共30伙，維持最高5%折扣優惠，折實售價由471萬元起，折實呎價由16,472元起，折實平均呎價17,583元，較上周四(1026)首張價單55伙折實平均呎價17,086元，高近3%

今批30伙包括17伙一房及13伙兩房，實用面積286400方呎，價單售價由496萬至約835萬元，呎價介乎17,339元至20,863元，平均呎價18,509元；扣除最高5%折扣優惠計算，單位折實售價由約471萬至約793萬元，折實呎價介乎16,472元至19,820元。

最低售價單位為10E室，一房間隔，實用面積286方呎，折實售價約471萬元，折實呎價約16,472元。

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澄天加推30伙 折實價471萬起 周六首輪發售85伙│香港仔新盤

為迎合買家對罕有特色戶的追捧，「澄天」5樓全層特色戶已悉數以招標形式推售。(李睿哲攝)

英皇國際副主席楊政龍表示，項目同時落實首輪銷售安排，將於本周六(4)以抽籤形式公開發售現時兩張價單，合共85伙標準分層戶。

另外，項目亦加推3伙特色單位，為5CEF室，實用面積介乎245365方呎，備有特色平台，將於周六下午2時起招標，並於同日下午4時截標，為迎合買家對罕有特色戶的追捧，5樓全層特色戶已悉數以招標形式推售。項目的5樓A及D室，實用面積分別為288及365方呎，另連特色平台，日前分別以576萬及730萬元售出，呎價同為2萬元。

澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。

即睇香港仔澄天最新資訊 (House730)

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