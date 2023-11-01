澄天加推30伙 折實價471萬起 周六首輪發售85伙│香港仔新盤

一手市場掀起推盤戰，英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」突擊加推第2號價單，共30伙，維持最高5%折扣優惠，折實售價由471萬元起，折實呎價由16,472元起，折實平均呎價17,583元，較上周四(10月26日)首張價單55伙折實平均呎價17,086元，高近3%。

今批30伙包括17伙一房及13伙兩房，實用面積286至400方呎，價單售價由496萬至約835萬元，呎價介乎17,339元至20,863元，平均呎價18,509元；扣除最高5%折扣優惠計算，單位折實售價由約471萬至約793萬元，折實呎價介乎16,472元至19,820元。

最低售價單位為10樓E室，一房間隔，實用面積286方呎，折實售價約471萬元，折實呎價約16,472元。