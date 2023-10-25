澄天示範單位｜一房及兩房曝光 間隔實用 三合一新式設計露台｜多圖

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」示範單位設於灣仔英皇集團中心2樓，設有兩個無改動示範單位，已開放予公眾參觀。
其中以18樓B室為藍本搭建的示範單位，實用面積287方呎，一房間隔。層與層之間的高度約3.15米，令居室空間感充裕。客飯廳以長形開則，間隔實用。右邊則連接三合一新式設計露台，合計實用面積約38方呎，左邊為一整套置頂灰色儲物櫃，拼砌黑色直紋廚櫃及黑色台面的開放式廚房，打造出「品味廚房」，並延伸至睡房門口，時尚之餘，亦令居室整潔歸一。飯廳位置有足夠空間放置一張二人餐桌，近露台旁邊的牆身放置電視櫃，令客飯廳空間分明。為增加單位空間感及採光度，睡房與客廳之間開了一扇窗戶。
廚房配備德國品牌Miele蒸爐、一系列德國Siemens的家電產品，如拉趟式抽油煙機、電磁煮食爐、雪櫃和洗衣乾衣機，以及美國衛浴品牌Kohler的洗滌盆水龍頭等。
睡房間隔方正實用，擁有與客廳同向的大玻璃窗，有足夠空間放置雙人睡床及衣櫃。浴室入口設於房內，以趟門式設計，節省空間之餘，套房式的設計可迎合單身貴族及二人小家庭的生活所需。
↓↓澄天示範單位｜18樓B室一房單位↓↓
另外，以18樓D室為藍本搭建的示範單位，實用面積400方呎，兩房間隔。適合分支家庭或需要較大面積生活空間的單身貴族。原則設計可以容納四人之家，為住戶提供了設計的彈性和靈活度，可按需要作調整調配，靈活善用居室每寸空間。
大門右邊是開放式廚房及優雅時尚衞浴；客飯廳以長形開則，可在開放式廚房對面靠牆位置放置足以容納4人的餐枱，大門前方盡頭位置是合計實用面積約38方呎的三合一新式設計露台，寬敞實用，並將室內空間無限延伸至戶外。
露台前室內部分，有足夠位置讓住戶放置雙人梳化及電視櫃。兩間睡房分布於客飯廳左及右兩側的位置，一邊睡房用作為睡眠的休息空間，另一邊可打造成書房或工作室，而右邊睡房毗鄰浴室，可將睡房空間設計成套房布局。
↓↓澄天示範單位｜18樓D室兩房單位↓↓
「澄天」位於香港仔舊大街80號，屬單幢式住宅大樓，樓高23層，提供110伙，單位實用面積介乎245至881方呎，戶型涵蓋一房至三房。標準單位一房提供57伙，兩房提供44伙；另提供9伙一房至三房特色戶。項目屬999年地契，預計入伙日期為2025年3月31日。