澄天示範單位｜一房及兩房曝光 間隔實用 三合一新式設計露台｜多圖

英皇國際(163)旗下香港仔「澄天」示範單位設於灣仔英皇集團中心2樓，設有兩個無改動示範單位，已開放予公眾參觀。

其中以18樓B室為藍本搭建的示範單位，實用面積287方呎，一房間隔。層與層之間的高度約3.15米，令居室空間感充裕。客飯廳以長形開則，間隔實用。右邊則連接三合一新式設計露台，合計實用面積約38方呎，左邊為一整套置頂灰色儲物櫃，拼砌黑色直紋廚櫃及黑色台面的開放式廚房，打造出「品味廚房」，並延伸至睡房門口，時尚之餘，亦令居室整潔歸一。飯廳位置有足夠空間放置一張二人餐桌，近露台旁邊的牆身放置電視櫃，令客飯廳空間分明。為增加單位空間感及採光度，睡房與客廳之間開了一扇窗戶。

廚房配備德國品牌Miele蒸爐、一系列德國Siemens的家電產品，如拉趟式抽油煙機、電磁煮食爐、雪櫃和洗衣乾衣機，以及美國衛浴品牌Kohler的洗滌盆水龍頭等。

睡房間隔方正實用，擁有與客廳同向的大玻璃窗，有足夠空間放置雙人睡床及衣櫃。浴室入口設於房內，以趟門式設計，節省空間之餘，套房式的設計可迎合單身貴族及二人小家庭的生活所需。