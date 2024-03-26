澐璟周六公開發售81伙兩房 折實最平1235萬 另推90伙招標｜啟德新盤

豪宅新盤加入搶客戰，由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」早前上載首張價單，涉及120伙，全屬兩房間隔。該盤今日(26日)上載全新銷售安排，敲定本周六(30日)公開發售81伙海景單位，同日亦推出90伙以招標形式發售，當中20伙為新增招標單位。

發展商表示，以價單形式發售的81伙，包括15伙兩房單位，以及66伙兩房連儲物房開則單位。單位分布位於第3A、3B及5座，樓層介乎10至31樓。扣除最高10%折扣，折實售價由1,235.22萬元至1,781.38萬元，折實呎價介乎23,129元至29,917元，折實平均呎價25,478元，全數享維港海景。最低售價單位為第3B座10樓B室，兩房(配開放式廚房)間隔，實用面積526方呎，折實售價1,235.22萬元，折實呎價約23,483元。