澐璟周末兩日速沽31伙 吸金逾7.3億｜新盤成交

「澐璟」上周六(3月30日)公開發售81伙海景單位，現場所見大批準買家到場揀樓，場面熱鬧。

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」銷情持續，上周六(3月30日)公開發售81伙海景單位，並同日推出90伙以招標形式發售。據現場所見大批準買家到場揀樓，場面熱鬧。發展商表示，項目首度推出兩房單位，市場反應熱烈，公開發售沽出14伙兩房單位，套現逾2.26億元；而同日項目亦招標售出13伙三房單位，套現逾4.19億元。項目單日共沽出 27伙，套現逾6.46億元。

據成交紀錄冊顯示，該盤於昨日(3月31日)再添4宗成交，成交金額合共超過8,815.55萬元。其中兩個成交單位皆為三房一套連儲物房間隔，可享維多利亞港開揚景致，包括5座35樓A室，實用面積903方呎，以3,043.11萬元成交，呎價33,700元；以及6座9樓C室，實用面積902方呎，以2,597.76萬元售出，呎價28,800元。