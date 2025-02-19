澐璟料年中屆現樓 周日新一輪發售136伙 涉50伙招標賣｜啟德新盤

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區新盤「澐璟」預計將於年中屆現樓，料吸引買家加快入市步伐。有見及此，發展商今日(19日)上載最新銷售安排，將於周日(23日)發售136伙，當中包括於日前推出價單2號的63伙，連同另外23伙在售單位以價單形式發售，以及50伙以招標形式發售。

價單2號單位售價由1,127.12萬至4,814萬元，呎價介乎22,470元至31,567元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由1,014.4萬至4,332.6萬元，折實呎價介乎20,223元至28,410元，折實平均呎價約22,903元。最低售價單位為3B座3樓B室，實用面積488方呎，連45方呎平台，兩房間隔，折實呎價約20,787元。