澐璟料年中屆現樓 周日新一輪發售136伙 涉50伙招標賣｜啟德新盤

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區新盤「澐璟」預計將於年中屆現樓，料吸引買家加快入市步伐。有見及此，發展商今日(19日)上載最新銷售安排，將於周日(23日)發售136伙，當中包括於日前推出價單2號的63伙，連同另外23伙在售單位以價單形式發售，以及50伙以招標形式發售。
價單2號單位售價由1,127.12萬至4,814萬元，呎價介乎22,470元至31,567元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由1,014.4萬至4,332.6萬元，折實呎價介乎20,223元至28,410元，折實平均呎價約22,903元。最低售價單位為3B座3樓B室，實用面積488方呎，連45方呎平台，兩房間隔，折實呎價約20,787元。
近日獲大手客連掃4伙
發展商表示，「澐璟」近90%單位可享維港海景，自推出以來至今共售出310伙，成交金額近129億元，近日更錄得一組買家連購4伙四房大宅。
「澐璟」位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶；至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。