澐璟相隔近一年加推新價單 63伙折實價1014萬起｜啟德新盤

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區新盤「澐璟」相隔近一年再加推新價單，昨公布2號價單共63伙，樓層位處9樓或以下，戶型涵蓋兩房至三房，實用面積488至1,525方呎，當中首度以價單推出約1,500方呎三房。
據新價單顯示，單位售價由1,127.12萬至4,814萬元，呎價介乎22,470元至31,567元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由1,014.4萬至4,332.6萬元，折實呎價介乎20,223元至28,410元，折實平均呎價約22,903元。最低售價單位為3B座3樓B室，實用面積488方呎，連45方呎平台，兩房間隔，折實呎價約20,787元。
發展商同步修訂項目1號價單，取消180天即供付款計劃，建築期付款計劃折扣率則由2%上調至3%。資料顯示，「澐璟」去年3月公布首張價單，涉及120伙，全屬兩房間隔，單位折實售價由1,235.22萬至1,866.8萬元，折實呎價介乎23,129元至30,110元，折實平均呎價約25,914元。
「澐璟」位於承富里2號，由6幢分層住宅及3座低座大樓組成，提供582伙，單位實用面積介乎371至4,850方呎，當中標準分層單位涉576伙，戶型涵蓋一房至四房，另設連平台及頂層特色戶；至於低座單位「VILLA臨海大宅」涉6伙，單位實用面積介乎4,294至4,850方呎。