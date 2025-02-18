澐璟相隔近一年加推新價單 63伙折實價1014萬起｜啟德新盤

由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區新盤「澐璟」相隔近一年再加推新價單，昨公布2號價單共63伙，樓層位處9樓或以下，戶型涵蓋兩房至三房，實用面積488至1,525方呎，當中首度以價單推出約1,500方呎三房。

據新價單顯示，單位售價由1,127.12萬至4,814萬元，呎價介乎22,470元至31,567元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由1,014.4萬至4,332.6萬元，折實呎價介乎20,223元至28,410元，折實平均呎價約22,903元。最低售價單位為3B座3樓B室，實用面積488方呎，連45方呎平台，兩房間隔，折實呎價約20,787元。