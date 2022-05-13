瀚名瓏碧實呎均價2.4萬 九龍3盤交鋒 迎東鐵過海

超│額│認│購
東鐵綫過海段周日正式通車，3個九龍市區新盤乘勢應市，其中嘉里建設(683)位於何文田喇沙利道的瀚名，明日盡推60伙一房單位，據市場消息透露，截至昨晚6時共收逾900票，超額認購約14倍。至於碧桂園(2007)於九龍城瓏碧亦已公布首張價單涉50伙，而新鴻基地產(016)何文田Prince Central或搶灘本周內開賣。
瀚名將於明日(14日)首輪銷售60伙，實用面積介乎298至409方呎，折實售價由738.39萬元起，折實實用呎價20,989元起，折實平均呎價約24,258元。
至於鄰近宋皇臺站的瓏碧最快下周開售，首張價單涉50伙，涵蓋開放式至兩房，實用面積213至414方呎，折實售價由499.8萬元起，折實呎價21,887元起，折實平均呎價約24,520元，與瀚名呎價相若，但為九龍城歷年首批最貴的新盤，但入場費少於五球。
Prince Central或周內推
位於太子道西的Prince Central提供101伙，實用面積介乎251至1,351方呎，涵蓋開放式至四房，新地副董事總經理雷霆指，將於短期內公布銷售優惠細節，有機會本周開售，「挾著東鐵綫過海優勢，會因應條件定價」。
資料顯示，該盤去年3月曾推首批50伙價單，實用面積251至345方呎，折實售價由694.7萬元起，而折實呎價27,677元起，其後突然煞停賣樓。
柏瓏II突上載樓書 首涉四房大單位
新界區方面，由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路新盤柏瓏I早前熱賣，發展商旋即部署柏瓏II銷售事宜，根據樓書顯示，該盤由5座組成共805伙，實用面積351至977方呎，涵蓋一至四房，四房「樓王」實用面積977及974方呎，共有31伙，其中8座12樓A室，實用面積977方呎，四房1套連工作間間隔，客飯廳呈長形，露台及工作平台共為51方呎空間，最細單位實用面積351方呎，屬一房間隔，開放式廚房設計。至於兩房為主打，佔453伙。
新地大埔白石角第1期Silicon Hill共分三期發展共涉 1,871伙，1期由5座12層高的低密度住宅大樓組成，共提供約576伙，包括開放式至三房，開放式面積約230方呎。新地代理總經理胡致遠指，項目短期獲批預售，冀下周上載樓書，項目落成後將提供2.3萬方呎商舖，命名為Silicon Lane。