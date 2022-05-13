瀚名瓏碧實呎均價2.4萬 九龍3盤交鋒 迎東鐵過海

超│額│認│購

東鐵綫過海段周日正式通車，3個九龍市區新盤乘勢應市，其中嘉里建設(683)位於何文田喇沙利道的瀚名，明日盡推60伙一房單位，據市場消息透露，截至昨晚6時共收逾900票，超額認購約14倍。至於碧桂園(2007)於九龍城瓏碧亦已公布首張價單涉50伙，而新鴻基地產(016)何文田Prince Central或搶灘本周內開賣。

瀚名將於明日(14日)首輪銷售60伙，實用面積介乎298至409方呎，折實售價由738.39萬元起，折實實用呎價20,989元起，折實平均呎價約24,258元。

至於鄰近宋皇臺站的瓏碧最快下周開售，首張價單涉50伙，涵蓋開放式至兩房，實用面積213至414方呎，折實售價由499.8萬元起，折實呎價21,887元起，折實平均呎價約24,520元，與瀚名呎價相若，但為九龍城歷年首批最貴的新盤，但入場費少於五球。