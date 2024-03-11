灣仔區商廈租務回暖 信和財務大廈低層全層租售 意向價近2900萬｜商廈市況

金管局配合財政預算案最新公布，非住宅物業的按揭成數上限由六成提升至七成，帶動市場投資氣氛，加上寫字樓租賃交投近期有輕微回升跡象，不少企業趁新年前物色樓面進駐或搬遷，首月灣仔區商廈便率先回暖，租賃成交宗數由12月約44宗，增加約19%至1月份52宗，反映灣仔優質寫字樓物業甚受追捧，寫字樓租務顯著上升。最近有業主將旗下灣仔信和財務大廈低層全層戶推出市場放售，意向價約2,897.5萬元，平均呎價約9,500元。

現交吉 月租叫價約 9.1 萬

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次特約代理租售的單位位於灣仔告士打道166至168號信和財務大廈1樓全層，單位面積約3,050方呎，單位目前處於交吉狀況，業主亦以每月約9.1萬元、即每方呎約29元招租。該單位享城市開揚景，採用無柱式設計，間隔四正實用，同時已配備基本寫字樓裝修，適合陳列室、傳銷、展覽、財務、旅遊及金融行業承租。