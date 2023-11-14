灣仔區舖位租金逆市升 民生地舖連錄成交 月租共涉42萬｜舖位市況

夜經濟帶動下，港島商舖租賃氣氛持續上揚，港島核心區舖位空置率亦顯著回落。資料顯示，灣仔區舖位租賃連續3個月呈上升走勢，最新10月份錄得約25宗的高水平，個別民生地段的街舖亦受熱捧，當中灣仔道更接連錄得兩宗租賃成交，其中灣仔道一個地舖以每月約12萬元租出，租金逆市向上，新租客為藥房。

兩年前 5900 萬買入 回報逾 3 厘 上述最新一宗租務成交為灣仔道77至83號地下1A號舖，中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，該舖建築面積約1,200方呎，以成交月租約12萬元計，平均呎租約100元，上手租客為家品店，舊租金約10萬元，新租金較舊租逆市上升約20%。他又指，該舖位處民生必需品集中地，面向灣仔街市旺段，客源穩定，配套亦齊全。翻查資料，該舖位業主於2021年向資深投資者、人稱「兆安李太」的李佘少鴻，以約5,900萬元購入1號A及B號舖後，作長線收租用途，現時B號舖由速剪店以約4萬元承租，業主最新租金回報現提升至約3.25厘。