熱門搜尋:
澳門派錢 天氣 導盲犬 深水埗錶行劫殺案 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 曉柏峰 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 馬貝利 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-14 17:00:59

灣仔區舖位租金逆市升 民生地舖連錄成交 月租共涉42萬｜舖位市況

分享：
灣仔區舖位租金於逆市上升，其中民生地段舖位連錄兩宗成交。(中原提供)

灣仔區舖位租金於逆市上升，其中民生地段舖位連錄兩宗成交。(中原提供)

夜經濟帶動下，港島商舖租賃氣氛持續上揚，港島核心區舖位空置率亦顯著回落。資料顯示，灣仔區舖位租賃連續3個月呈上升走勢，最新10月份錄得約25宗的高水平，個別民生地段的街舖亦受熱捧，當中灣仔道更接連錄得兩宗租賃成交，其中灣仔道一個地舖以每月約12萬元租出，租金逆市向上，新租客為藥房。

兩年前5900萬買入 回報逾3

上述最新一宗租務成交為灣仔道7783號地下1A號舖，中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，該舖建築面積約1,200方呎，以成交月租約12萬元計，平均呎租約100元，上手租客為家品店，舊租金約10萬元，新租金較舊租逆市上升約20%。他又指，該舖位處民生必需品集中地，面向灣仔街市旺段，客源穩定，配套亦齊全。翻查資料，該舖位業主於2021年向資深投資者、人稱「兆安李太」的李佘少鴻，以約5,900萬元購入1AB號舖後，作長線收租用途，現時B號舖由速剪店以約4萬元承租，業主最新租金回報現提升至約3.25厘。

同街另一地舖租金跌16%

黃新宇續指，另一宗租務成交為灣仔道109號地下2號舖，面積約3,600方呎，成交月租約30萬元，平均呎租約83元，新租客為凍肉店，而舖位前租客為食品超市，當時月租約36萬元，故最新租金下跌約16%。該舖位處地段的人流興旺，樓上為住宅盤壹嘉，毗鄰大有商場及大有大廈，客源具一定保證。

灣仔區商舖空置率於10月份約為5.64%，較中環及銅鑼灣低。(資料圖片)

灣仔區商舖空置率於10月份約為5.64%，較中環及銅鑼灣低。(資料圖片)

商舖空置率低過中環、銅鑼灣

他指出，本港全面通關後，灣仔區商舖市場持續造好，為港島表現最佳之區域。數據顯示，灣仔區商舖空置率曾於8月份按月大幅下降約3.27百分點，至約5.32%，創本年空置率單月跌幅最大的記錄，而最新10月份的商舖空置率為約5.64%，亦較中環及銅鑼灣分別約8.13%及約5.65%為低，可見該區商舖租務成交走勢穩步向好，而隨著夜繽紛帶動本港經濟，他預料舖位吸納情況會漸見轉好。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受