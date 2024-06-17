灣仔單幢雅裝兩房 5球連租約放盤 一買即享近4厘回報｜有樓睇

港島區住宅中，灣仔可說是位處中心點，前往港九新界各區均方便，而且區內有不少單幢樓及舊樓，是入市港島樓門檻較低的選擇之一。距離港鐵灣仔站僅約3分鐘步程的單幢物業聯發大廈，新近有一伙兩房連租約單位放盤，目前每月租金為16,000元，若以叫價500萬元成交價計，新買家可享租金回報逾3.8厘，一買即獲回報！

全盤一律 300 多呎兩房開則

80年代初入伙、樓齡有42年的單幢物業聯發大廈，全盤有63伙單位，實用面積一律300多平方呎。是次介紹的放盤單位為低層B室，實用面積321方呎，間隔為兩房，以連租約叫價500萬元計算，平均實用呎價15,576元。單位實用率有72%，間隔四正實用，並附帶企理討好裝修。大廈除了鄰近港鐵站，附近亦有不少巴士及小巴前往各區，加上周邊食肆和購物設施齊全，步行約8分鐘便到達金鐘太古廣場，日常交通及生活都相當便利。