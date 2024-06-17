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地產
2024-06-17 18:45:00

灣仔單幢雅裝兩房 5球連租約放盤 一買即享近4厘回報｜有樓睇

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聯發大廈

灣仔單幢樓聯發大廈距離港鐵灣仔站僅約3分鐘步程，日常出入非常方便。(網上截圖)

港島區住宅中，灣仔可說是位處中心點，前往港九新界各區均方便，而且區內有不少單幢樓及舊樓，是入市港島樓門檻較低的選擇之一。距離港鐵灣仔站僅約3分鐘步程的單幢物業聯發大廈，新近有一伙兩房連租約單位放盤，目前每月租金為16,000元，若以叫價500萬元成交價計，新買家可享租金回報逾3.8厘，一買即獲回報！

聯發大廈

單位屬無走廊設計開則，間隔方正實用。

全盤一律300多呎兩房開則

80年代初入伙、樓齡有42年的單幢物業聯發大廈，全盤有63伙單位，實用面積一律300多平方呎。是次介紹的放盤單位為低層B室，實用面積321方呎，間隔為兩房，以連租約叫價500萬元計算，平均實用呎價15,576元。單位實用率有72%，間隔四正實用，並附帶企理討好裝修。大廈除了鄰近港鐵站，附近亦有不少巴士及小巴前往各區，加上周邊食肆和購物設施齊全，步行約8分鐘便到達金鐘太古廣場，日常交通及生活都相當便利。

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放盤單位資料

物業名稱：聯發大廈
地址：灣仔莊士敦道3642
樓齡：42
放盤單位：低層B (物業編號：TCD408)
叫價：500萬元 (連租約、月租1.6萬元)
實用面積：321方呎 / @15,576
建築面積：444方呎 / @11,261
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/3KL2dfu
查詢電話：9675 0008 (中原地產灣仔尚翹峰分行A 周先生)

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