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地產
2024-05-01 15:45:00

灣仔舖位租賃成交宗數連升兩個月 謝斐道罕有四相連舖 意向價4500萬｜商舖市況

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灣仔區3月份錄約21宗舖位租賃成交，按月增約10%，已連升兩個月；新近有業主放售罕有四相連地舖物業，意向價約4,500萬元。(中原提供)

灣仔區3月份錄約21宗舖位租賃成交，按月增約10%，已連升兩個月；新近有業主放售罕有四相連地舖物業，意向價約4,500萬元。(中原提供)

舖位租務市道漸見起色，3月份租賃交投上升約三成，當中灣仔區舖市持續造好，3月錄得約21宗租賃成交，按月增約10%，已連續兩個月呈上升趨勢。有老牌業主趁勢放售持有多年的罕有四相連地舖物業，意向價約4,500萬元。

前租戶為酒吧 月租逾13

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，上述獨家放售物業位於灣仔謝斐道340348號地下AD號舖，面積約2,075方呎，以約4,500萬元放售價計，折合呎價約21,687元，將以交吉形式交易。該舖門闊約80呎，屬四相連舖位，設有三相電、來去水及廁所。舖位前租戶經營酒吧，當時月租約13.3萬元，平均租賃回報約3.7厘，新買家亦可選擇分間四個舖位出租，投資方向靈活。

叫價較一年多前顯著回落

上述舖位於馬師道及謝斐道交界，街道食肆林立，人流暢旺。據資料顯示，鄰近上址的謝斐道314322號地下01號舖，面積約600方呎，於20228月以約1,830萬元售出，平均呎價約3.05萬元，黃新宇指，今番舖位放售價格，相比該舖位已見有顯著回落，反映業主叫價相當克制，同時今次放售舖位屬於區內罕有四相連單邊舖，亦有一定人流及消費力，相信會獲投資者吸納作長線投資用途。

首季灣仔區舖位租賃成交走勢

月份

成交宗數（約宗）

成交金額（約元）

1

16

194萬元

2

19

138萬元

3

21

324萬元
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