灣仔規劃重建迎商機 軒尼詩道旺段一樓全層近5000呎樓面租售 意向價5350萬

港島區優質物業佔盡地利優勢，加上區內完善的基建及優質的商業環境，促使工商舖需求不斷提升，當中灣仔區將迎接更大商機，政府稅務及入境大樓規劃重建，發展作大型會展設施、酒店及甲級寫字樓項目，勢必帶來更多新機遇。有業主看準時機，趁勢委託中原(工商舖)作特約代理負責灣仔軒尼詩道107至115號協生大廈1樓近5,000方呎商業樓面全層租售事宜，意向價約5,350萬元，意向租金則為16.8萬元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次推出的項目位於灣仔軒尼詩道107至115號協生大廈1樓全層，建築面積約4,956方呎，業主叫價約5,350萬元，平均呎價約10,795元。業主同時亦推出市場招租，意向月租約16.8萬元，平均呎租約33元。
該單位附有獨立水錶、洗手間及300A三相電，適合作社團、教會、教育、醫務、會所及陳列室等行業。此外，單位更設有大面積對街展示窗，可用於商業廣告展示用途，為買家或用家提供核心地段宣傳品牌的良機，節省廣告支出。
業主特意推多項靈活付款安排和按揭貸款優惠
謝立生稱，是次推出市場的1樓全層為該廈唯一罕有商業用途的物業，而業主為滿足準買家不同需要，特意推出多項靈活的付款安排和按揭貸款優惠，包括先用後付、靈活付款及特長成交期等，以提供最大便利度。是次推出租售的1樓大樓面全層物業位處黃金地帶，可作自用或中長線投資選擇，而業主叫價相當克制，極具競爭力。
謝立生指出，協生大廈毗鄰灣仔電腦城及修頓球場，加上附近商廈及住宅林立，加上位處軒尼詩道核心地段，人流暢旺。交通方面，從該廈步行至港鐵站兩個出入口均僅約1分鐘可達，而經天橋來往多幢國際五星級酒店及會議展覽中心相當便捷，附近巴士、電車、渡輪等交通工具亦一應俱全。