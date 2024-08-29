灣仔規劃重建迎商機 軒尼詩道旺段一樓全層近5000呎樓面租售 意向價5350萬

港島區優質物業佔盡地利優勢，加上區內完善的基建及優質的商業環境，促使工商舖需求不斷提升，當中灣仔區將迎接更大商機，政府稅務及入境大樓規劃重建，發展作大型會展設施、酒店及甲級寫字樓項目，勢必帶來更多新機遇。有業主看準時機，趁勢委託中原(工商舖)作特約代理負責灣仔軒尼詩道107至115號協生大廈1樓近5,000方呎商業樓面全層租售事宜，意向價約5,350萬元，意向租金則為16.8萬元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次推出的項目位於灣仔軒尼詩道107至115號協生大廈1樓全層，建築面積約4,956方呎，業主叫價約5,350萬元，平均呎價約10,795元。業主同時亦推出市場招租，意向月租約16.8萬元，平均呎租約33元。