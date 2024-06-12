無敵貼市｜NOVO LAND 入場3球有找

「NOVO LAND」分6期發展提供4,585伙，迄今累沽約2,800伙，吸金逾170億元。參考早前已推售4個期數折實平均呎價介乎13,188至13,998元，換言之，今次開價水平均較過往4期項目回落約12%至17%。新地副董事總經理雷霆形容第3B期首批定價屬「無敵貼市價」，稱已考慮今期單位坐向、景觀等因素；隨著屋苑基座商場「NOVO WALK」日前正式開幕，住客生活配套更齊備，有信心今期銷情可延續火熱勢頭。

本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第3B期首張價單終出爐，涉及154伙，提供最高15%折扣，折實價298.77萬元起，折實平均呎價11,598元，較約一年前推出的第2A期折實平均呎價13,598元低近15%；無論入場價及呎價均平絕「NOVO LAND」已推售4個期數的首批單位。

新地代理總經理陳漢麟指，首張價單涵蓋10伙開放式、10伙一房、114伙兩房及20伙三房，單位折實價298.77萬至634.01萬元，折實呎價11,079至12,290元。入場單位為Fiskars第2A座3樓E室，實用面積252方呎，開放式間隔。他指，項目今日起對外開放示範單位，周五起接受認購登記，視乎收票反應公布加推單位及銷售安排。

推出可借樓價125%貸款安排

該盤是次推出「King’s Key S+ 125」樓按貸款安排，買家可透過發展商指定財務機構申請，最高可借樓價125%按揭貸款，前提是要求買家透過由新地發展的單位作抵押，貸款年期為3年，利率為3.68厘；並可獲提前償還現金回贈，相等於樓價1%。