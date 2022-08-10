焦點新盤｜屯門NOVO LAND第1B期突擊上樓書 涉800伙 面積220方呎起

市場焦點大盤，新鴻基地產(016)屯門兆康NOVO LAND第1A期連續兩輪銷售價單發售單位即日沽清，今日(10日)進行第三輪銷售前夕，項目第1B期突擊上載售樓說明書。

據樓書顯示，第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，實用面積由220至1,464方呎。最細單位為連平台特色戶，屬Bergen第1座2樓G室，實用面積220方呎，連74方呎平台，開放式間隔。

最大單位為頂層連天台特色戶，屬Bergen第2座25樓A1室，實用面積1,464方呎，連591方呎平台及954方呎天台，四房雙套間隔，附有私人泳池。

新地副董事總經理雷霆早前透露，周四(11日)將交代第1B期最新銷售部署，市場估計將於短期內應市。據地政總署資料顯示，該項目已申請預售樓花同意書，預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。