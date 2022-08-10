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地產
2022-08-10 15:59:57

焦點新盤｜屯門NOVO LAND第1B期突擊上樓書 涉800伙 面積220方呎起

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焦點新盤｜屯門NOVO LAND第1B期突擊上樓書 涉800伙 面積220方呎起

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市場焦點大盤，新鴻基地產(016)屯門兆康NOVO LAND1A期連續兩輪銷售價單發售單位即日沽清，今日(10)進行第三輪銷售前夕，項目第1B期突擊上載售樓說明書。

據樓書顯示，第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，實用面積由2201,464方呎。最細單位為連平台特色戶，屬Bergen12G室，實用面積220方呎，連74方呎平台，開放式間隔。

最大單位為頂層連天台特色戶，屬Bergen225A1室，實用面積1,464方呎，連591方呎平台及954方呎天台，四房雙套間隔，附有私人泳池。

新地副董事總經理雷霆早前透露，周四(11)將交代第1B期最新銷售部署，市場估計將於短期內應市。據地政總署資料顯示，該項目已申請預售樓花同意書，預計入伙日期為2023630日，樓花期長約11個月。

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NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，為該區歷來最大型私人住宅發展項目，分6期發展，涉14座住宅大樓，提供4,585伙；另設有約4.8萬方呎商場「NOVO Walk」，以及住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎的「NOVO Resorts」，配備88項設施。

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NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，分6期發展，提供4,585伙。(資料圖片)

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