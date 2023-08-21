焦點新盤｜親海駅I首輪賣剩三房 長實趙國雄：市底較估計更疲弱

市傳「親海駅I」首輪截收逾9,000票，超額認購逾40倍，昨日早上10時進行登記程序，人龍一度伸延至港鐵紅磡站旁。截至下午4時，全數一房和兩房單位已獲認購；有一組大手買家認購1伙兩房和1伙三房，涉資約2,000萬元。

趙國雄昨日與長實營業部首席經理郭子威，以及營業經理陳詠慈親自到紅磡置富都會售樓處督師，趙國雄非常滿意項目銷售成績。對於未能「清袋」，他表示，市底較自己原先估計更疲弱，三房向海單位未能售出可能與售價較高，超出市場的負擔能力。趙國雄認為，現時買家對樓價極度敏感，價位稍為高出預算即現卻步跡象，估計市場疲態將會維持。

市場焦點新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅I」昨進行首輪推售，消息指209伙獲認購，佔可發售單位219伙約95%，當中110伙一房及44伙兩房均沽清。長實執行董事趙國雄稱，是次尚餘三房單位待售，認為未能「清袋」除價錢因素外，市底較原先估計更疲弱，並料市場疲態將會維持。

買家心聲

鍾先生：作為父母亦希望仔女可盡早「上車」，是次助兒子付首期，尾數待他自己供款。

買家鍾先生斥資400多萬元購入一房單位，認為項目價錢可接受，入市是幫助正準備組織家庭的兒子「上車」，透露會支付首期，「留返條尾數俾佢努力工作，定性啲」，展望樓價走勢，他坦言「用嚟自住唔驚得咁多。」

植先生：以首置身份斥400多萬元買一房自住，認為項目價錢平，上次抽2期未能中籤，入市前已考慮加息因素，自己有能力負擔。