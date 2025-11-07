珠海海景現樓 雙11特價 格力海岸6期 1球人幣有找！

內地「雙11」由原來的「光棍節」改為各網絡購物平台一年一度的購物節，近年不少內地地產發展商亦在11月期間推出特價單位，爭取在年底前回籠資金，當中不乏降價筍盤，例如本欄多次介紹的珠海情侶北路臨海大盤「格力海岸」。

兩房海景單位98萬人幣起 珠海情侶路連接拱北、香洲等多個區域，沿途可見珠海著名地標例如珠海漁女像、珠海大劇院，水清沙幼的沙灘，為珠海的城市名片。「格力海岸」位處香洲區情侶北路唐家半島海岸，背山面海，坐擁1.5公里海岸線，可眺望香港，佔地面積約40萬方米，總建面約100萬方米，共分為7期，由珠海知名國企格力地產策劃發展開發。6期由8棟26至32層高住宅組成，已屆現樓，精裝住宅單位由57至114方米(即約610至1,220方呎)，備有兩至三房間隔，不少南向單位可享有海景，目前已接近售罄，發展商現正推出限量「雙11」清貨促銷特價單位，兩房海景單位超值價由約98萬元人民幣起。

臨海大型屋苑 配套完善 「格力海岸」離九洲港約20分鐘車程，前往港珠澳大橋珠海口岸約30多分鐘車程，乘船或港車北上，交通快捷方便。項目南面的格力海岸濱海公園佔地約18萬方米，面積與香港維園相近，公園內運動場地包括足球、籃球、網球、滑板等，多式多樣。社區生活配套完善，肯德基、星巴克、海上影城、無界書店、樂購超市等商戶已進駐大型商場「濱海小鎮COAST PARK」，滿足住戶日常所需。屋苑設有會所、健身設施、大型園林式泳池，玩樂設施一應俱全，並經常舉辦住戶社群活動，打造更親融的社區。