現樓單位｜多圖！跑馬地THE ASTER 698方呎兩房 主人房特設衣帽間

嘉里建設(683)跑馬地山光道項目「THE ASTER」提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積由619至698方呎，為兩房及兩房一套間隔；高層特設2個三房一套連儲物室單位，實用面積1,249方呎；另設4個平台特色單位，實用面積介乎581至660方呎。 發展商日前開放THE ASTER兩個現樓示範單位，其中21樓D室連裝修的兩房一套房示範單位，實用面積698方呎，將會連裝修及家具發售。單位間隔方正實用，配備French Window式全落地玻璃趟摺門設計，接連約25方呎露台。 ↓↓即睇21樓D室↓↓

21樓D室單位設計廳房同向，面向翠綠山巒；主人睡房特設特大轉角窗戶及窗台，提升室內自然採光。主人睡房空間寬敞，添置雙人床外活動空間仍充裕，同時連接約16方呎工作平台。另外，主人浴室旁更特設衣帽間，大大提升衣物收納空間及生活品味。 浴室配置優雅亮麗，備有美國著名品牌KOHLER的洗面盆及德國品牌Duravit的坐廁等。另外，開放式廚房配備多款名牌家電，包括高級德國廚具品牌Siemens的電磁爐、抽油煙機、雪櫃、蒸焗爐、洗衣乾衣機，以及法國Vinvautz酒櫃。室內及家具設計方面，設計師利用叢林色系家具打造充滿生機的生活空間利用叢林深綠配上野麥黃，加上木材等天然元素，締造流露自然美態的氣氛。

另一個單位為21樓C室，屬兩房開放式廚房交樓標準單位，實用面積619方呎。 單位間隔寬敞方正，特設French Window式全落地玻璃趟摺門設計，接連約26方呎露台。單位的客飯廳與睡房均為同向，主人睡房特設特大窗戶廣納室外景觀及自然光線。主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍可三邊落床，並特別預留位置擺放大型衣櫃，同時連接約16方呎工作平台。 ↓↓即睇21樓C室↓↓