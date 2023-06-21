現樓單位｜MONACO MARINE逾1700方呎四房頂層大宅氣派十足 飽覽向南維港景(多圖)

會德豐地產啟德城中心新盤「MONACO ONE」及「MONACO MARINE」於上周取得滿意紙，將陸續出信通知業主收樓，發展商料交樓程序可於7月內完成。

MONACO MARINE設有現樓示範單位，其中第1A座38樓A室，屬天際平台特式單位，全盤只設3伙，屬四房雙套連工作間及洗手間大宅，實用面積1,708方呎。客飯廳連接265方呎平台，連內置樓梯通往747方呎私人天台，獨享項目最大的私人天台。

單位尊享向南維港景致，客廳及所有睡房採用玻璃幕牆，視野廣闊，提升採光度。大門使用雙門設計，體現大宅氣派。主人睡房擺放大床後可三邊下床，並可劃分衣帽間，主人浴室採用酒店式雙洗手盆，配備浴缸及淋浴間。主人浴室檯面選用天然石材Bianco Angel，優雅之餘令浴室更見光猛，其亦採用水波紋玻璃櫃門，別具格調，並以木紋鋁板天花貫徹超級遊艇主題。

⇊第1A座38樓A室⇊