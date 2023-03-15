瑜一開價｜中原陳永傑：以「廣告價」推首批50伙 勢凍結全港千萬元二手市場購買力

今年焦點鐵路全新盤、華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期今日(15日)公布首張價單，涉50伙，以「120天現金優惠付款計劃」提供最高15%折扣計算，折實售價由786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價介乎21,850元至27,712元，折實平均呎價24,838元。

吸引市場焦點達至廣告效果

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑以「廣告價」形容瑜一第1B期首批開價，認為發展商為增加首批單位的吸引力，不惜以近乎成本價推出首批單位，希望可吸引市場焦點達至廣告效果。

陳永傑指，由於九龍市區近年缺乏鐵路上蓋大型項目，難以用同區一手比較，而九龍塘二手市場，亦欠缺一房細單位，加上樓齡較高亦難以直接比較。不過，他認為是次瑜一以吸引價開售，定必凍結全港1,000萬元左右的二手市場，料首批50伙開售可「一Q清枱」。