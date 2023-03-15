瑜一開價｜中原陳永傑：以「廣告價」推首批50伙 勢凍結全港千萬元二手市場購買力

今年焦點鐵路全新盤、華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期今日(15日)公布首張價單，涉50伙，以「120天現金優惠付款計劃」提供最高15%折扣計算，折實售價由786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價介乎21,850元至27,712元，折實平均呎價24,838元。
吸引市場焦點達至廣告效果
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑以「廣告價」形容瑜一第1B期首批開價，認為發展商為增加首批單位的吸引力，不惜以近乎成本價推出首批單位，希望可吸引市場焦點達至廣告效果。
陳永傑指，由於九龍市區近年缺乏鐵路上蓋大型項目，難以用同區一手比較，而九龍塘二手市場，亦欠缺一房細單位，加上樓齡較高亦難以直接比較。不過，他認為是次瑜一以吸引價開售，定必凍結全港1,000萬元左右的二手市場，料首批50伙開售可「一Q清枱」。
陳永傑稱，美國SVB倒閉，引發市場調低下周美國加息預測，料僅加息0.25厘，甚至不加息，對香港物業市場而言，可算是好消息；而昨日香港大型銀行亦調低封頂息率，可見香港銀行積極搶佔按揭市場，置業人士最為得益。他估計，面對大小新盤的競爭，發展商會保持克制開價，市民入市意欲增加，料3月份一手成交可達3,000宗，創6年半新高。
近年何文田單幢新盤供應為主 呎價2.3萬元起
參考近年同區一手新盤，如瀚名於去年5月加推30伙，折實平均呎價23,300元，折實入場價738萬元起。芳菲2021年7月首推30伙，折實平均呎價26,139元，折實入場價680萬元起。VAU Residence於2021年6月首推50伙，折實平均呎價24,519元，折實入場價499.8萬元起。同年3月PRINCE CENTRAL首推50伙，折實平均呎價29,688元，折實入場價694.7萬元起。值得留意，上述新盤全屬單幢式物業。
至於超級豪宅ST GEORGE'S MANSION近期一手成交呎價約50,150元；天鑄及128 WATERLOO分別為42,715元及27,645元。
同區二手屋苑呎價1.89萬元起
再參考同區二手屋苑呎價，如毗鄰的天鑄近期二手成交呎價約3.48萬元；ONE HOMANTIN及君頤峯同為近2.14萬元；皓畋則約1.89萬元。
瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1B期由1座住宅大樓組成，提供183伙，單位實用面積介乎336至1,234方呎，戶型涵蓋一房至四房。項目設有總面積7,822方呎住客會所，預計關鍵日期為2024年11月29日，樓花期長約20個月。