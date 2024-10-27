瑜悦買家心聲｜何生斥1100萬購三房自住 樓盤名字成入市原因之一？｜長沙灣新盤

華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(27日)開售全盤198伙，涵蓋一房至三房單位，以及連天台或平台的特色戶。扣除最高折扣16.75%後，單位折實售價由454.54萬至1,258.82萬元，折實呎價介乎13,252元至21,292元。項目於早上9時開售，現場所見大批準買家按組別到場報到，排隊人龍一度延伸延如心商場下層至戶外，場面十分熱鬧。現場消息指，截至下午近5時，全數單位已獲認購。

何先生是次斥資約1,100萬元，購入1伙高層三房作自住之用。本身是商人的他，現居於黃大仙，而公司最新搬至長沙灣區，為方便上班故決定入市，認為是次幸運抽到的籌號較前，而項目價錢「支持得到」；另透露對樓盤名字「ECHO」有情意結，是入市原因之一。