由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(15日)公布首張價單，涉及50伙，以「EC120天」即供付款計劃提供最高16.75%計算，折實售價由454.54萬元起，折實呎價由13,252元起，折實平均呎價14,888元。
中原亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首批單位定價較同區一手貨尾低約15%，「瑜悦」提供一房小型單位為主，適合有意於市區置業的年輕家庭上車客。另一方面，區內租金持續上揚，新晉屋苑的每方呎租金普遍介乎45元至55元，部分更可高見超過60元，租金回報率可逾3厘，料項目亦可吸引投資收租客入市，有力問鼎「收租王」。
陳永傑指出，減息效應下，買家置業信心轉強，發展商亦積極推盤，今個月首14日，該行促成的一手成交宗數較上月同期急增4倍。本月上半月一手市場已成交近1,400宗，已超出上月全月的88%，即平均每日有近過百宗成交，料全月可錄3,000宗，創7個月新高。
「瑜悦」首張價單包括34伙一房、13伙兩房及3伙三房，實用面積介乎343至594方呎。價單定價由546萬至1,211萬元，呎價介乎15,918元至20,387元。扣除最高16.75%折扣後，單位折實售價由454.54萬至1,008.15萬元，折實呎價介乎13,252元至16,972元。
入場單位為7樓F室，實用面積343方呎，一房間隔，折實售價454.54萬元，折實呎價13,252元。兩房最低售價單位為7樓J室，實用面積497方呎，折實售價699.46萬元，折實呎價14,074元。至於三房最低售價單位為8樓A室，實用面積594方呎，折實售價972.77萬元，折實呎價16,377元。
「瑜悦」位於東京街28號，屬單幢式住宅物業，樓高22層，提供198個單位，單位實用面積由312至594方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房，設有132伙，佔項目整體單位數目接近七成。項目提供12個車位，預計關鍵日期為2025年6月18日。