由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」今日(15日)公布首張價單，涉及50伙，以「EC120天」即供付款計劃提供最高16.75%計算，折實售價由454.54萬元起，折實呎價由13,252元起，折實平均呎價14,888元。

中原亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首批單位定價較同區一手貨尾低約15%，「瑜悦」提供一房小型單位為主，適合有意於市區置業的年輕家庭上車客。另一方面，區內租金持續上揚，新晉屋苑的每方呎租金普遍介乎45元至55元，部分更可高見超過60元，租金回報率可逾3厘，料項目亦可吸引投資收租客入市，有力問鼎「收租王」。