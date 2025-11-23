瑧爾加推33伙 折實價524萬起 約30%入票者有意認購全層｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」市場反應熱烈，最新加推第2號價單，涉及33伙，以150天即供付款計劃提供最高折扣20%計算，單位折實售價由524.4萬元起，折實呎價由20,979元起，折實平均呎價22,857元。發展商指，仍比同區二手盤有所折讓。
2號價單包括20伙一房、2伙一房連天台戶、10伙兩房梗廚戶，以及1伙兩房梗廚連天台戶，實用面積介乎249至380方呎。價單定價由655.5萬至1,271萬元，呎價介乎26,224元至33,447元。扣除最高折扣20%後，單位折實售價由524.4萬至1,016.8萬元，折實呎價介乎20,979元至26,758元。
入場單位為11樓A室，實用面積249方呎，一房間隔，折實售價524.4萬元，折實呎價21,060元。最低呎價為15樓B室，實用面積380方呎，兩房間隔，折實售價797.2萬元，折實呎價20,979元。發展商指，是次價單中，20伙標準一房全數折實售價低於600萬元，8伙兩房折實售價低於900萬元。
日內上載銷售安排 落實本周開售
「瑧爾」市場反應相當熱烈，周末兩天累收逾600張入票，以首兩張價單63伙計算，超額認購逾8倍，當中不乏大手投資者，約30%入票者有意認購全層3伙。另外，亦有超過一半入票者為港漂人士，反映項目獨特地理優勢，深受投資者及港漂歡迎。為回應市場需求，將會於日內上載銷售安排，落實於本周開售。
購買同樓層A、B及C室 可獲額外30萬折扣
是次提供「瑧爾．至尊高鐵圈層購優惠」優惠，如買方或(如適用)其親屬於同一時間簽署臨時買賣合約購買同一樓層之A,B及C室，可享「瑧爾．至尊高鐵圈層購優惠」，買方可獲額外30萬元折扣。
此外，新世界特意推出New World CLUB會員尊尚置業禮遇，會員凡購買「瑧爾」住宅單位，可享有3%的專屬優惠。為了進一步優化會員的置業體驗，New World CLUB 亦推出「置業有成」活動，特選會員可尊享多元化的匠心服務及禮遇，當中包括住宅物業私人導賞、免排隊優先參觀示範單位，以及「個人及推薦親友」的置業禮遇。特選會員於2026年6月30日或之前，成功購入新世界集團旗下項目的指定單位，一經核實後，有機會獲得香港瑰麗酒店住宿及/或餐飲禮遇，總值高達8萬元(受條款及細則約束)。
「瑧爾」提供63伙，包括57伙標準單位，以及6伙特色單位，全屬一至兩房戶，包括一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房及兩房連梗廚，實用面積由212至380方呎。