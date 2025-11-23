瑧爾加推33伙 折實價524萬起 約30%入票者有意認購全層｜佐敦新盤

New World CLUB會員尊尚3%售價折扣。

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」市場反應熱烈，最新加推第2號價單，涉及33伙，以150天即供付款計劃提供最高折扣20%計算，單位折實售價由524.4萬元起，折實呎價由20,979元起，折實平均呎價22,857元。發展商指，仍比同區二手盤有所折讓。 2號價單包括20伙一房、2伙一房連天台戶、10伙兩房梗廚戶，以及1伙兩房梗廚連天台戶，實用面積介乎249至380方呎。價單定價由655.5萬至1,271萬元，呎價介乎26,224元至33,447元。扣除最高折扣20%後，單位折實售價由524.4萬至1,016.8萬元，折實呎價介乎20,979元至26,758元。

入場單位為11樓A室，實用面積249方呎，一房間隔，折實售價524.4萬元，折實呎價21,060元。最低呎價為15樓B室，實用面積380方呎，兩房間隔，折實售價797.2萬元，折實呎價20,979元。發展商指，是次價單中，20伙標準一房全數折實售價低於600萬元，8伙兩房折實售價低於900萬元。

日內上載銷售安排 落實本周開售 「瑧爾」市場反應相當熱烈，周末兩天累收逾600張入票，以首兩張價單63伙計算，超額認購逾8倍，當中不乏大手投資者，約30%入票者有意認購全層3伙。另外，亦有超過一半入票者為港漂人士，反映項目獨特地理優勢，深受投資者及港漂歡迎。為回應市場需求，將會於日內上載銷售安排，落實於本周開售。