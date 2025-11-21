瑧爾部署日內提價加推 周六開放示範單位及收票｜佐敦新盤

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」昨日(20日)公布首張價單共30伙，以最高折扣20%計算，折實售價由491.7萬元起，折實呎價由19,284元起，折實平均呎價20,610元。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目首張價單比同區二手盤折讓逾15%，由於市場反應熱烈，因此將會部署提速日內加推2號價單，將於周六(22日)起收票。展銷廳及示範單位今日優先開放予VIP及New World Club會員，周六正式開放予公眾參觀，時間為早上11時至晚上8時，最快下周開售。
為配合嶄新「瑧爾．至尊高鐵圈層購優惠」優惠，現場更設有甜甜圈及新生代最愛網紅手工雪糕店Ganto Gelato雪糕，向參觀人士派發。
住客會所Club Boho融合型格黑膠唱片元素
「瑧爾」住客會所Club Boho融合型格黑膠唱片元素，為BOHEMIAN COLLECTION引入首個Speakeasy設計風格的會所，展現BOHEMIAN COMMUNITY的獨特生活品味。住客會所以K11 Artus及曼谷瑰麗酒店頂層的 LENNON'S酒吧為設計概念，收藏超過6,000張黑膠唱片，形成獨特型格風格。會所設有健身室Pulse Gym 、以及戶外空間Groove Garden 及Motion Beat，動靜佳宜。
新世界發展項目管理部項目總監葉康明稱，至於項目基座採用金屬拱形曲線框設計，呼應了單位大門門框的拱形曲線，完美演繹時尚型格，與項目卓爾不群的建築風格與生活態度不謀而合，演繹新世代型格生活層次，展現獨特新生代生活品味。此外，「瑧爾」屬市區罕有Class B地盤，即是指位於兩條寬度至少為4.5米的街道交界處的單邊地盤，有利打造具明廁通風設計的戶型，市場罕有。
「瑧爾」提供63伙，包括57伙標準單位，以及6伙特色單位，全屬一至兩房戶，包括一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房及兩房連梗廚，實用面積由212至380方呎。