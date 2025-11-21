瑧爾部署日內提價加推 周六開放示範單位及收票｜佐敦新盤

「瑧爾」住客會所Club Boho融合型格黑膠唱片元素，為BOHEMIAN COLLECTION引入首個Speakeasy設計風格的會所。

新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」昨日(20日)公布首張價單共30伙，以最高折扣20%計算，折實售價由491.7萬元起，折實呎價由19,284元起，折實平均呎價20,610元。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目首張價單比同區二手盤折讓逾15%，由於市場反應熱烈，因此將會部署提速日內加推2號價單，將於周六(22日)起收票。展銷廳及示範單位今日優先開放予VIP及New World Club會員，周六正式開放予公眾參觀，時間為早上11時至晚上8時，最快下周開售。

為配合嶄新「瑧爾．至尊高鐵圈層購優惠」優惠，現場更設有甜甜圈及新生代最愛網紅手工雪糕店Ganto Gelato雪糕，向參觀人士派發。