環球貿易廣場獲LEED 5.0版鉑金級認證 亞洲首幢建築獲最高評級

由新鴻基地產(016)發展的環球貿易廣場(ICC)成為全亞洲首幢建築物榮獲美國綠色建築委員會(USGBC)頒發的「領先能源與環境設計先鋒(LEED)5.0版(既有建築︰營運與維護)」鉑金級認證。ICC在最新版本的LEED中以91分取得最高級別認證，更是目前全球七個獲得認證的國際級既有建築中取得最高評分的項目，為港爭光之外，更印證新地在推動綠色建築和管理的努力備受認同。
新地代理執行董事盧經緯表示，ICC作為香港的國際商貿金融核心，新地多年來以前瞻性思維為物業創造價值。現今大型和跨國企業均十分重視可持續發展，今次ICC在最新的LEED 5.0版中率先於亞洲區取得最高榮譽，凸顯ICC在綠色建築上的優勢，充分配合國際級租戶對可持續發展的理念和要求，進一步鞏固ICC的領先地位。
毗鄰ICC、位於高鐵西九龍總站上蓋的International Gateway Centre(IGC)，早前已獲得LEED 4.1版建築設計與施工鉑金級認證。IGC將於明年入伙，將與ICC和新地在區內的其他發展產生聯動效益，成為大灣區內獨特的商業、文化、藝術、零售、娛樂和交通樞紐。
ICC善用科技推動綠色管理
自2022年開始，ICC已推行延展實境設施管理系統平台，將實境與虛擬環境結合，運用多重技術包括人工智能、物聯網、數碼分身模型及大數據分析等，多方面提升物業管理服務。2024年ICC的整體用電量相比起2012年時更減少超過2,000萬度電，相等於節省1.4萬噸的碳排放。此外，ICC亦為空調系統進行人工智能優化控制和能源管理，以進一步節省能源消耗。
最新的LEED 5.0版為綠色建築設定更高標準，並以實現三大目標為考量，包括氣候行動、生活品質，以及生態保育與恢復，在關注建築的能源效益和碳排放之餘，亦著重建築對人類健康及生態系統方面的保護，確保其營運能應對未來的環境變化及邁向零排放，從而促進更優質的社區環境，提升整體生活質素及幸福感。