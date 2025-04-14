環球貿易廣場獲LEED 5.0版鉑金級認證 亞洲首幢建築獲最高評級

由新鴻基地產(016)發展的環球貿易廣場(ICC)成為全亞洲首幢建築物榮獲美國綠色建築委員會(USGBC)頒發的「領先能源與環境設計先鋒(LEED)5.0版(既有建築︰營運與維護)」鉑金級認證。ICC在最新版本的LEED中以91分取得最高級別認證，更是目前全球七個獲得認證的國際級既有建築中取得最高評分的項目，為港爭光之外，更印證新地在推動綠色建築和管理的努力備受認同。

新地代理執行董事盧經緯表示，ICC作為香港的國際商貿金融核心，新地多年來以前瞻性思維為物業創造價值。現今大型和跨國企業均十分重視可持續發展，今次ICC在最新的LEED 5.0版中率先於亞洲區取得最高榮譽，凸顯ICC在綠色建築上的優勢，充分配合國際級租戶對可持續發展的理念和要求，進一步鞏固ICC的領先地位。