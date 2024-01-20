瓏碧示範單位｜354方呎連傢俬一房首登場！隱藏式折疊梯通往空中書房(多圖有片) ｜九龍城新盤

碧桂園香港旗下九龍城單幢現樓新盤「瓏碧」新近加推第3號價單，共30伙。若以發展商提供最高21%折扣計算，折實售價由379.9萬元起，折實呎價由16,268元起，折實平均呎價17,681元，較2022年5月推出的首張價單24,520元及2號價單25,453元，大幅低約28%及31%。 瓏碧開近日開放1個連傢俬示範單位予媒體參觀，進一步展示項目景觀及間隔特色，單位為以25樓K室為藍本的一房戶，面向九龍塘及九龍仔公園綠化景觀，全屋室內佈置採用原木色、灰色、白色配以大量原木傢俬作點綴，以深淺色作對比，予人靜謐舒適的感覺。 ⇊ 瓏碧 25樓K 室直擊 ⇊

25樓K室，為一房開放式廚房間隔，實用面積354方呎，單位以「現代時尚」為主題，以圓弧流線及雲石質感打造一個集美感與實用性相結合的生活環境。單位樓底約3.45米，配合玻璃幕墻設計，令室內更明亮開揚，同時也可以利用垂直立體設計創造更多空間。 單位入戶處增加大面積玄關位置並設有大窗，直望獅子山景，景觀開陽並加強室內空氣流通增加採光面積。設計師充分利用高樓底優勢，於玄關上方打造空中書房，搭配「隱藏式可折疊樓梯」，增加使用空間的同時將樓梯隱藏於無形。單位設有落地玻璃摺門連接約38方呎的三合一露台，延伸室內空間之餘，更可迎納充沛天然光。 主人房同樣利用高樓底搭建雙層傢俬，上方放置大雙人床，下方設有大衣櫃及L形大檯，將書桌和化妝檯完美結合，房間內兩面為落地玻璃墻身，大單邊角窗設計，最大限度納入室外光線，藎享開陽景觀。浴室則鋪設高雅雲石，配以流線型鏡櫃，內置三合一充電座，包括TypeA、TypeC 及電插座，並加設無線充電座，方便住戶便捷充電。浴室設嵌入式衛生收納空間，配備貼心齊全。