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地產
2024-01-20 08:00:00

瓏碧示範單位｜354方呎連傢俬一房首登場！隱藏式折疊梯通往空中書房(多圖有片) ｜九龍城新盤

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瓏碧示範單位｜354方呎連傢俬一房首登場！隱藏式折疊梯通往空中書房(多圖有片) ｜九龍城新盤

瓏碧示範單位｜354方呎連傢俬一房首登場！隱藏式折疊梯通往空中書房(多圖有片) ｜九龍城新盤

碧桂園香港旗下九龍城單幢現樓新盤「瓏碧」新近加推第3號價單，共30伙。若以發展商提供最高21%折扣計算，折實售價由379.9萬元起，折實呎價由16,268元起，折實平均呎價17,681元，較20225月推出的首張價單24,520元及2號價單25,453元，大幅低約28%31%

瓏碧開近日開放1個連傢俬示範單位予媒體參觀，進一步展示項目景觀及間隔特色，單位為以25K室為藍本的一房戶，面向九龍塘及九龍仔公園綠化景觀，全屋室內佈置採用原木色、灰色、白色配以大量原木傢俬作點綴，以深淺色作對比，予人靜謐舒適的感覺。

瓏碧25樓K室直擊

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25樓K室，為一房開放式廚房間隔，實用面積354方呎，單位以「現代時尚」為主題，以圓弧流線及雲石質感打造一個集美感與實用性相結合的生活環境。單位樓底約3.45米，配合玻璃幕墻設計，令室內更明亮開揚，同時也可以利用垂直立體設計創造更多空間。

單位入戶處增加大面積玄關位置並設有大窗，直望獅子山景，景觀開陽並加強室內空氣流通增加採光面積。設計師充分利用高樓底優勢，於玄關上方打造空中書房，搭配「隱藏式可折疊樓梯」，增加使用空間的同時將樓梯隱藏於無形。單位設有落地玻璃摺門連接約38方呎的三合一露台，延伸室內空間之餘，更可迎納充沛天然光。

主人房同樣利用高樓底搭建雙層傢俬，上方放置大雙人床，下方設有大衣櫃及L形大檯，將書桌和化妝檯完美結合，房間內兩面為落地玻璃墻身，大單邊角窗設計，最大限度納入室外光線，藎享開陽景觀。浴室鋪設高雅雲石，配以流線型鏡櫃，內置三合一充電座，包括TypeATypeC 及電插座，並加設無線充電座，方便住戶便捷充電。浴室設嵌入式衛生收納空間，配備貼心齊全。

集團營銷管理部總經理林曉箐表示，目前開放式及一房單位均享受雙層傢俬組合套裝優惠，C和H單位買家只需額外支付2萬元即可獲價值15萬元的雙層傢俬組合套裝。此優惠一推出深受歡迎，據統計，目前已有接近九成買家選用此優惠。

林曉箐補充，本次新價單公布後，市場查詢不斷，項目全新推出的「優秀人才折扣」限時優惠也吸引不少客人前來參觀。截至本月19日，項目累售70伙，套現近5.7億港元。

「瓏碧」位於九龍城賈炳達道138號，提供190伙，戶型涵蓋開放式至兩房，單位樓層高度約3.45米。項目迄今累沽68伙，合共套現逾5.45億元。

即睇九龍城瓏碧最新資訊 (House730)

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