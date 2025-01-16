田灣興偉中心逾2萬呎全層放售 意向價約1億｜工廈市況

港島南區聚集不少工業大廈，當中位處田灣一帶的工廈因獨享全海景優勢，向來獲不少用家及投資者追捧。有業主因近期需重整業務，因而將自用多年的田灣興偉中心兩萬多呎全層單位推出市場放售，並委託中原(工商舖)作特約代理，意向價約1億元，平均呎價約3,665元。
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，是次放售的項目位於田灣海旁道7號興偉中心12樓全層，面積約27,280方呎，叫價約1億元，平均呎價約3,665元。該單位賣點之一為項目屬「半倉寫」裝修，亦即半層倉存用途以及半層寫字樓用途，適合各類工商行業使用，用途彈性高；而其中半層寫字樓樓面亦同時出租，意向月租約25萬元，單位配備簡潔寫字樓裝修，並可享全海景致。
張志傑指，興偉中心位於田灣工貿核心地段，樓高33層，大廈質素上乘，大堂及電梯等設備保養良好，内隴裝修亦整潔雅致。鄰近亦地利優越，擁有一覽無阻擋的海景，屬工廈罕有。翻查資料，該廈過去四年平均成交呎價約4,000元水平，而最近全層買賣成交要追溯至2022年10月，其22樓全層以呎價約4,272元易手，相較之下，是次物業叫價相對剋制，極具競爭力。此外，過去兩年，該廈出租情況不俗，以大廈平均呎租約13元水平計算，新買家預料可獲回報約4.2厘，因此是次推出的放售單位無論作為長遠投資或自用，皆具不俗發展潛力。