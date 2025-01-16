田灣興偉中心逾2萬呎全層放售 意向價約1億｜工廈市況

港島南區聚集不少工業大廈，當中位處田灣一帶的工廈因獨享全海景優勢，向來獲不少用家及投資者追捧。有業主因近期需重整業務，因而將自用多年的田灣興偉中心兩萬多呎全層單位推出市場放售，並委託中原(工商舖)作特約代理，意向價約1億元，平均呎價約3,665元。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，是次放售的項目位於田灣海旁道7號興偉中心12樓全層，面積約27,280方呎，叫價約1億元，平均呎價約3,665元。該單位賣點之一為項目屬「半倉寫」裝修，亦即半層倉存用途以及半層寫字樓用途，適合各類工商行業使用，用途彈性高；而其中半層寫字樓樓面亦同時出租，意向月租約25萬元，單位配備簡潔寫字樓裝修，並可享全海景致。