甲廈市況｜中原：港島區甲廈7月空置率10.27% 創過去16年新高

港島區指標商廈租務氣氛偏軟，中原(工商舖)資料顯示，香港區整體指標商廈空置率持續上升，7月份錄得約10.27%，比上月遞增0.22個百分點，再次刷新中原有記錄以來新高。中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，據中原(工商舖)統計，7月份港島區整體甲廈空置率錄得約10.27%，對比6月份上漲約0.22個百分點，持續刷新中原自2006年以來最高記錄，按年比較亦上升0.25個百分點。

五大核心商業區 中環表現一般 按地區分析，五大核心商業區中，有4區指標商廈空置率均錄得升幅，其中最受市場矚目的中環區表現一般。資料顯示，中環7月份甲廈空置率為9.30%，按月增加0.30個百分點，比2021年同期更大幅上升兩個百分點；而升幅第二大的為金鐘區，空置率由6月約8.52%上升0.25個百分點至約8.77%，與按年同期相比，則回落0.64個百分點，反映過去一年業主因區內放盤量多而面對現實，調低意向租金叫價，令個別企業願意重返金鐘區商廈。近日金鐘指標商廈亦先後錄得個別租務成交，當中地標甲廈力寶中心1座中層06室，面積約2,100方呎(未核實)，以呎租約42元獲承租，對比舊呎租約53元大幅減低逾兩成。

上環空置率按月增幅最高 蔡德寶續稱，上環區空置率按月增幅為五區中最高，遞增0.53個百分點至最新約10.79%，按年亦上升0.41個百分點；銅鑼灣7月甲廈空置率則為8.60%，比6月微升0.12個百分點。而唯一錄得空置率回落的地區為灣仔，但其空置率則為5區之冠，7月份灣仔區甲廈空置率錄得約12.35%，按月減少0.33個百分點，對比去年同期亦改善0.60個百分點。