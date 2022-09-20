甲廈市況｜中原：港島甲廈8月空置率再升穿歷史高位 銅鑼灣區升幅最大

商廈租賃市場表現正處於低谷。據中原(工商舖)數據顯示，8月份港島區甲級商廈空置率錄得約10.38%，按月上升0.11個百分點，繼7月份後再度推升，持續刷新高，當中銅鑼灣區升幅最大，中環甲廈空置率則是港島五大核心商業區中唯一錄得跌幅(詳見附表)。中原(工商舖)認為，中、外通關是商廈市場走勢關鍵，但現時的「3+4」隔離措施，對部分商務人士及企業的吸引力仍不足，不少企業租客抱觀望審慎態度，料短期間寫字樓租賃市場會持續淡靜。

五大核心區僅中環較佳 跌幅輕微 中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，據中原(工商舖)統計，8月份港島區整體甲廈空置率錄得約10.38%，按月上升0.11個百分點，按年亦高出0.59個百分點，再次突破歷史新高記錄。五大核心區中僅中環區表現較佳，錄得輕微跌幅，8月份為9.09%，按月遞減0.21個百分點，但對比2021年同期則仍高出1.80個百分點。至於升幅最大為銅鑼灣，是五區中按月升幅最高，由7月約8.60%增加至最新約9.32%，不過按年比較則表現最好，回落1.82個百分點。

他又稱，目前整體市場氣氛仍見疲弱，但有部分實力企業趁租金有不俗商議空間，趁勢進駐一線指標商廈。最新錄得一宗成交位於中環中心低層03室，面積約2,083方呎，以呎租約46元租出。資料顯示，該單位於2019年中時呎租達約70元，最新租金下跌約34%。

料空置率短期內維持窄幅上落 蔡德寶分析，中資及外資企業為本港商廈租賃市場重要需求來源，香港在開關政策上一直未有明確定案，雖然早前放寬海外來港人士可以「3+4」形式隔離，但仍未能大大刺激商務人士的來港意欲。而與本港經濟相關的大型活動即將舉行，相信將有助加快隔離政策放寬調整的新安排，對經濟活動有正面幫助。此外，政府將於10月中發表施政報告，中共二十大亦即將舉行，企業大都期望將會有更多利好本港政治及經濟消息出台，現階段大多企業態度都持審慎態度，料會靜觀政策出台後再作部署，相信寫字樓空置情況短期內會保持窄幅上落。