甲廈市況｜中原：租金減幅顯著 8月九龍甲廈空置率見改善 尖沙咀最明顯

港島區指標商廈受壓情況嚴重，惟九龍核心商業區指標商廈因租金較港島相宜，在本地企業租客支撐下，近期區內甲廈空置情況走勢相對平穩。中原(工商舖)資料顯示，最新九龍區整體指標商廈空置率錄得約11.73%，按月減低0.36個百分點，當中尖沙咀區寫字樓空置情況明顯改善，最新數字為10.17%，按月遞減1.64個百分點。該行分析，因九龍區甲廈空置率仍處於偏高水平，預測區內甲廈租賃市場繼續在低位徘徊，空置情況亦會繼續處於雙位數字。

中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事何淑貞表示，據該行統計，8月份九龍區整體指標商廈空置率錄得約11.73%，對比7月份回落0.36個百分點，按年則減低0.8個百分點，其中一線商業區尖沙咀錄得明顯減幅，由7月份約11.81%，減低1.64個百分點至約10.17%，惟對比2021年同期表現就見遜色，較之前高出1.87個百分點。最近由該行促成的新港中心1座中層10室，面積約1,450方呎，呎租約34元，比舊呎租約45元減幅約23%。同時，尖東甲級商廈林立，該地段8月份寫字樓空置率錄得12.04%，按月減低0.70個百分點，按年對比則上升0.67個百分點。至於旺角區，8月甲廈空置率雖然按月上升1.07個百分點至約5.07%，但實質為九龍商業區中最低，對比去年同期更大幅減低2.49個百分點。

九龍東方面，觀塘區指標商廈空置率亦有所改善，最新錄得約9.56%，按月遞減0.21個百分點，按年跌幅達2.96個百分點。惟九龍灣因甲廈樓面供應過剩，九龍灣8月份空置率錄得約19.42%，比7月上升0.41個百分點，按年略微減少1.04個百分點，但未來數年續有大型寫字樓項目發展，相信區內商廈空置率短期內難以回落。

東九龍商廈議幅擴大 空置率改善 何淑貞認為，九龍區甲級商廈質素對比港島毫不遜色，加上租金水平較為相宜，在現時經濟市道不景氣下，成為部分企業租客進駐選擇，租務需求穩定，而且現時商廈租賃市場缺乏中、外資之企業租客，令整體寫字樓租金有明顯商議空間，當中東九龍區商廈議價空間擴大，部分本地企業趁勢進駐心儀寫字樓，帶動最新九龍甲廈空置率有所改善。不過，本港寫字樓市場難以單靠本地需求支撐，在香港仍未落實全面通關情況下，整體商廈空置率維持於偏高水平，預料九龍區甲廈寫字樓市場短期空置情況仍會持續疲弱。