甲廈市況｜寫字樓市場4個月內首錄正吸納量 2月租金按月跌0.7%

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，本港甲級寫字樓市場連續3個月錄得負淨吸納量後，2月份重新錄得正吸納量。整體甲廈市場在2月錄得16,900方呎淨吸納量，寫字樓租賃查詢及睇樓活動亦趨增。

甲廈租金續跌 尖沙咀錄平穩 在為數不多的新租賃成交個案中，專業服務公司德勤租用觀塘The Millennity 兩層樓面，涉及建築面積共38,800方呎，以整合其位於金鐘的部分辦公空間。此外，該公司收購的新業務，也將由大角咀的現址遷至The Millennity。仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷(Alex Barnes)表示，2月底整體市場空置率微升至12.3%，原因之一是受帝國集團旗下的黃竹坑甲級寫字樓S22落成所影響。隨著寫字樓租賃市場持續改善，該行亦接獲更多來自保險及金融機構的租賃查詢，同時亦有愈來愈多企業物色新寫字樓，以提升辦公空間，將有助吸納新供應。租金方面，2月整體市場租金按月下跌0.7%，主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金分別下跌0.8%和1.2%，尖沙咀租金則保持平穩。

旅客重臨 商舖市場即回暖 至於商舖市場，受惠於跨境旅客逐漸恢復，1月零售業總銷貨額按年回升7%，而在主要零售類別中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別銷貨額升幅最大，達到23.1%。然而，網上銷貨額在1月按年下降4.2%，為3年來首次下跌。仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，相較於去年12月的約16萬入境訪客人次，1月入境人數上升至近50萬，惟目前的旅客人數，僅為疫情前高峰水平約十分之一。及後，2月份入境人數限制取消後，旅客人數預計將進一步回升。因此，租賃市場氣氛回暖，核心區街舖錄得數宗成交，而月內較矚目的成交個案包括連鎖藥妝店以月租50萬元，租用尖沙咀廣東道14號地舖，面積1,000方呎，租金較前長期租戶溥儀眼鏡的租約，折讓約55%。