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地產
2023-09-26 15:45:00

甲廈市況｜寫字樓空置率連升4個月後回穩 8月租金跌0.7%

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本港整體甲級寫字樓市場空置率自4月起連續上升四個月後，於8月底回穩，維持在12.8%水平。(資料圖片)

本港整體甲級寫字樓市場空置率自4月起連續上升四個月後，於8月底回穩，維持在12.8%水平。(資料圖片)

自今年初通關後，本港寫字樓租賃交投，未如預期復常。不過，仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，整體甲級寫字樓市場空置率自4月起連續上升四個月後，於8月底漸見穩定，維持在12.8%，當中中環的空置率上升至9.9%，而灣仔/銅鑼灣和尖沙咀的空置率，分別下跌0.60.7個百分點。

新供應持續增加 租金續受壓

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷(Alex Barnes)表示，整體寫字樓租賃市場於上個月漸見穩定，而且整體甲級寫字樓市場在8月錄得229,800平方呎淨吸納量，為需求較疲弱的寫字樓市場，帶來好轉跡象；但因寫字樓租賃需求仍然疲弱，加上新寫字樓供應量持續增加，相信租金將持續受壓。至於月内市場錄得少數新租賃成交個案，包括醫院管理局租用九龍灣啓匯一個建築面積約100,000方呎樓面，以原區搬遷。

另外，仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如指，8月整體寫字樓市場租金按月下跌0.7%，主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金分別下跌0.8%0.3%，尖沙咀租金則上升0.6%。」

甲級寫字樓空置率

  

 

日期

  

整體

  

中環

  

灣仔／銅鑼灣

  

港島東

  

尖沙咀

  

九龍東

  

20238月底

  

12.8%

  

9.9%

  

9.6%

  

12.8%

  

10.3%

  

19.5%

  

20237月底

  

12.8%

  

9.6%

  

10.2%

  

12.7%

  

11.0%

  

20.2%

  

資料來源：仲量聯行研究部

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