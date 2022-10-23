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地產
2022-10-23 15:50:05

甲廈市況｜封關影響大 9月港島甲廈空置率連創4個月新高

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逾兩年半的封關抗疫措施，令本港與外地商務交流驟減，導致商廈市場租賃淡靜，空置率持續高企。(資料圖片)

逾兩年半的封關抗疫措施，令本港與外地商務交流驟減，導致商廈市場租賃淡靜，空置率持續高企。(資料圖片)

經過逾兩年半封關抗疫，本港與外地商務交流驟減，影響商廈市場租賃及空置表現。中原(工商舖)資料顯示，9月份港島區整體指標商廈空置率錄得約10.53%，按月再升0.15個百分點，連續第4個月刷新歷史新高記錄，其中金鐘及中環區空置率均見上升，最新分別錄得約9.32%9.79%。中原(工商舖)認為，雖然「0+3」入境隔離措施成效仍需時觀察，但最新公布的施政報告內提及的「招商引才」計劃，積極招攬內地和海外企業進駐，將可吸引更多不同創科企業，有助本港商廈租賃市場，預料港島區甲廈受惠最大，或最快年底前港島區指標商廈空置率將慢慢趨向穩定。

灣仔商廈空置率最高

中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，按五大核心區分析，一線商業區指標商廈空置率均見升幅，9月份金鐘區甲廈空置率為9.32%，按月上升0.09個百分點，對比2021同期增加0.30個百分點；中環區表現同樣欠佳，9月份甲廈空置率錄得約9.79%，比8月急升0.70個百分點，按年更顯著上升2.15個百分點。灣仔區則為五區中空置率最高，9月份錄得約13.19%，按月上升0.46個百分點，按年比較增加0.07個百分點。

二線甲廈租平 吸客進駐

不過，港島二線商業區甲級商廈最新空置情況則見輕微改善，蔡德寶稱，相信是因為區內寫字樓租金相對相宜，兼質素不俗，因而吸引租客進駐。當中以上環區走勢最為突出，該區甲廈空置率由8月約11.01%，大幅回落至最新約9.53%，跌幅1.48個百分點，按年亦減低0.08個百分點；而可作樓上舖發展的銅鑼灣商廈，最新空置情況也有改善，9月份錄得約9.02%，比上月減少0.30個百分點，按年更大幅回落1.57個百分點。

港島各區最新甲廈空置率

 

9月份

8月份

變幅

(百分點)

20219月份

變幅

(百分點)

10.53%

10.38%

+0.15

10.00%

+0.53

金鐘

9.32%

9.23%

+0.09

9.02%

+0.30

中環

9.79%

9.09%

+0.70

7.64%

+2.15

上環

9.53%

11.01%

-1.48

9.61%

-0.08

灣仔

13.19%

12.73%

+0.46

13.12%

+0.07

銅鑼灣

9.02%

9.32%

-0.30

10.59%

-1.57

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

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