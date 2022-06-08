甲廈市況｜觀塘甲廈萬兆豐中心罕放 連租約放盤宜長線投資

起動九龍東踏入第10年，當中觀塘區發展迅速，近期有多個工廈項目有意透過補地價形式申請規劃發展作全新商廈，商貿氣氛日濃，區內投資前景明朗。有業主把握機遇，委託中原（工商舖）獨家代理放售觀塘指標商廈萬兆豐中心兩個中高層單位，意向價共約4,455萬元。

面向維港 裝修簡約實用 中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，上述兩個放售單位位於觀塘海濱道133號萬兆豐中心，當中15樓B室面積約2,058方呎，意向價約2,572.5萬元，呎價為12,500元，單位面向維港美景，備有現代簡約風格裝修，更可以股權轉讓形式交易。原業主為本地投資者，於2015年5月以呎價約12,200元購入單位，一直作放租用途。陳權威續稱，該單位以連租約形式出售，現時租客為德資藥廠，以月租約6.1萬元承租至2023年7月，回報率約2.85厘。

高層望市景 內部裝修新淨 另一個放售單位則位於27樓I室，面積約1,567方呎，呎價約11,359元，意向價約1,780萬元，單位內部相當新淨企理，面向市景，可遠眺山林景色。單位業主為本地專業人士，於2012月3月以呎價約6,510元購入，早年曾作自用，直至近年業務重組，才租出單位，現時每月租金收入約3.2萬元，若按意向價計算，回報率約2.15厘。