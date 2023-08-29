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地產
2023-08-29 16:45:00

甲廈市況｜7月整體寫字樓空置率微升 租金按月跌0.6%

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仲量聯行最新報告指，本港整體甲級寫字樓租賃市場7月底空置率按月微升0.2個百分點，租金亦按月跌0.6%。(資料圖片)

仲量聯行最新報告指，本港整體甲級寫字樓租賃市場7月底空置率按月微升0.2個百分點，租金亦按月跌0.6%。(資料圖片)

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，香港整體甲級寫字樓租賃市場，於7月錄得224,600方呎負淨吸納量，而7月底整體寫字樓空置率，按月微升0.2個百分點至12.8%，當中中環空置率上升至 9.6%，灣仔/銅鑼灣和港島東的空置率則各上升0.2 個百分點。

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，受惠於通關及內地旅客回歸，近期保險公司、醫療中心及旅遊業公司等行業重拾租賃寫字樓的興趣，當中旅遊體驗線上平台KKday為擴充業務，早前承租九龍灣「一號九龍」一伙面積約7,600方呎寫字樓單位，他相信未來數月，將有更多涉及此類公司的租賃成交。另外，仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如指出，上月整體市場租金按月下跌0.6%，而在主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣的租金，分別下跌0.6%1.4%，尖沙咀租金則微升0.1%

甲級寫字樓空置率

  

 

日期

  

整體

  

中環

  

灣仔／銅鑼灣

  

港島東

  

尖沙咀

  

九龍東

  

20237月底

  

12.8%

  

9.6%

  

10.2%

  

12.7%

  

11.0%

  

20.2%

  

20236月底

  

12.6%

  

9.4%

  

10.0%

  

12.5%

  

10.7%

  

20.1%

  

資料來源：仲量聯行研究部

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