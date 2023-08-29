甲廈市況｜7月整體寫字樓空置率微升 租金按月跌0.6%

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，香港整體甲級寫字樓租賃市場，於7月錄得224,600方呎負淨吸納量，而7月底整體寫字樓空置率，按月微升0.2個百分點至12.8%，當中中環空置率上升至 9.6%，灣仔/銅鑼灣和港島東的空置率則各上升0.2 個百分點。

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，受惠於通關及內地旅客回歸，近期保險公司、醫療中心及旅遊業公司等行業重拾租賃寫字樓的興趣，當中旅遊體驗線上平台KKday為擴充業務，早前承租九龍灣「一號九龍」一伙面積約7,600方呎寫字樓單位，他相信未來數月，將有更多涉及此類公司的租賃成交。另外，仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如指出，上月整體市場租金按月下跌0.6%，而在主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣的租金，分別下跌0.6%和1.4%，尖沙咀租金則微升0.1%。