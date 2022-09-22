甲廈市況｜8月甲級寫字樓空置率持平 取消隔離政策助增租賃交投

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，受租賃市場氣氛疲弱影響，本港甲級寫字樓租賃市場於8月錄得29,200方呎的負吸納量。然而，整體寫字樓空置率於8月底仍企穩於9.6%水平。此外，內地投資銀行中金公司租用西九龍環球貿易廣場47,500方呎建築樓面，作內部擴張之用，為年初迄今最大宗的擴張個案之一。

中環甲廈空置率微升 九龍東空回落 8月份，中環甲級寫字樓的空置率微升至8.4%，九龍東空置率則回落至12.5%(詳見附表)。仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，8月整體寫字樓租金按月進一步下跌0.3%，在主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金皆錄得輕微跌幅，分別下跌0.4%和0.3%，而尖沙咀租金則微升0.1%，預期未來數月租金表現仍會保持平穩。

內企對港寫字樓租賃需求仍大 仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，市場對香港的寫字樓需求仍然保持平穩，尤其是內地企業的租賃需求。據仲量聯行研究部資料顯示，今年上半年涉及中資機構的新租賃，佔總成交樓面面積約12.1%，去年同期則僅佔3.6%。若政府取消隔離政策，相信寫字樓租賃交投會進一步改善。