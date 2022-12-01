白居二執平貨！二手新居屋癲價不再 天水圍屏欣苑半月23宗成交

新一批「白居二」共有4,500個名額，自11月中起啟動入市，帶動未補地價的二手居屋及公屋交投升溫，當中樓齡新按揭年期較長的新居屋，備受白居二客注目。成交轉旺另一原因，就是不少「居屋樓王」呎價已回落至1萬元以下，白居二客把握機會執平貨。
據中原地產追蹤的4個新晉居屋屋苑，包括天水圍屏欣苑、長沙灣凱樂苑、荃灣尚翠苑及大圍美柏苑，樓齡介乎約3至5年，近期陸續出現白居二入市個案，11月合共錄得最少35宗居二市場成交，相比10月僅約7宗，升幅達4倍。
天水圍11月居屋交投按月急升1.6倍
有「天水圍新居屋王」之稱、於2018年入伙的屏欣苑，由3座物業組成，提供2,409伙，鄰近屯馬綫天水圍站，加上樓齡新，白表人士可承造最高九成按揭，還款期長達25年，故成為白居二客上車的尋寶大熱。
中原地產天水圍高級區域營業董事王樹明表示，白居二效應下，11月天水圍錄得至少47宗二手居屋成交(只有1宗自由市場，其餘未補地價)，較10月約20宗倍升；而當中逾九成買賣更是在月中後錄得，即是由16至29日的短短14天內，成交44宗，平均每日多達3.1宗。
王樹明指，當中屏欣苑交投最旺，佔約23宗，較上月的4宗，急飆近5倍，創屋苑單月成交量新高，平均成交呎價約9,796元，是區內呎價最貴居屋，較同區其他二手居屋高四成至八成不等，甚至貴過同區私樓。現時區內主要二手私人屋苑包括嘉湖山莊、栢慧豪園及慧景軒，11月平均呎價介乎約9,636元至10,931元，但樓齡十年以上，個別居屋客寧願選擇質素較新的二手居屋。
屏欣苑兩房放盤不足10日578萬易手
屏欣苑本月成交中，最貴為B座高層16室成交，中原地產西鐵天水圍站分行B組分行經理利志良指，單位實用面積約447方呎，兩房間隔，向東南，享單邊開揚景觀，放盤不足10日，於自由市場以578萬元迅速易手，呎價約12,931元。
如此價錢足以購買嘉湖山莊1伙實用面積約500多方呎的三房戶，嘉湖山莊賞湖居2座中層D室，實用面積約551平方呎，三房間隔，以535萬元沽出，呎價約9,710元。
凱樂苑呎價9583元見新低
長沙灣臨海居屋凱樂苑於2018年推出，提供2,526伙，鄰近「百億地王」新盤維港滙及南昌站，被譽為當年居屋樓王。凱樂苑近日交投暢旺，11月至今已錄約10宗二手成交，比上月兩宗多4倍，全部未補地價，平均呎價約11,000元，其中兩宗呎價不足1萬元。當中A座中層4室，實用面積約480方呎，成交價460萬元，呎價僅9,583元，屬屋苑二手呎價新低。原業主2019年以約326萬元入市，持貨滿3年額外印花稅(SSD)鬆綁即沽貨，帳面賺134萬元或約40%離場。
據中原地產網頁顯示，凱樂苑現有約77個二手放盤，入場費約438萬元，屬C座低層5室，兩房間隔，實用面積395方呎。
尚翠苑再現「4字頭」平盤
另外，荃灣居屋王尚翠苑，因劈價盤不多，故11月成交只有2宗，未算活躍。包括B座低層8室，實用面積約438方呎，單位早於去年10月放盤，最初叫價638萬元，累減158萬元或25%後，終以480萬元未補地價沽出，呎價約10,959元，為屋苑今年第2間平過500萬元筍盤。
尚翠苑以「癲價」聞名，即使近年樓市飽受新冠肺炎疫情打累，該屋苑仍屢誕居屋王。據房委會成交紀錄冊，尚翠苑1伙實用面積約443方呎高層戶，去年11月未補地價以638萬元售出，呎價約14,402元，刷新新界未補地價呎價新高紀錄。但在加息下，過去經常出現「癲價」的二手新居屋，癲價不再，業主叫價回歸理性，吸引更多市民趁低入市。
至於大圍美柏苑位於翠景花園旁邊，提供288伙，屬沙田罕有單幢式新居屋，新一批「白居二」本月中取得購買證後，屋苑即錄成交。市場消息指，一個高層5室單位，實用面積約371方呎，獲白居二買家以395萬元承接，呎價約10,647元。