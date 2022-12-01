白居二執平貨！二手新居屋癲價不再 天水圍屏欣苑半月23宗成交

新一批「白居二」共有4,500個名額，自11月中起啟動入市，帶動未補地價的二手居屋及公屋交投升溫，當中樓齡新按揭年期較長的新居屋，備受白居二客注目。成交轉旺另一原因，就是不少「居屋樓王」呎價已回落至1萬元以下，白居二客把握機會執平貨。

據中原地產追蹤的4個新晉居屋屋苑，包括天水圍屏欣苑、長沙灣凱樂苑、荃灣尚翠苑及大圍美柏苑，樓齡介乎約3至5年，近期陸續出現白居二入市個案，11月合共錄得最少35宗居二市場成交，相比10月僅約7宗，升幅達4倍。

天水圍 11 月居屋交投按月急升 1.6 倍

有「天水圍新居屋王」之稱、於2018年入伙的屏欣苑，由3座物業組成，提供2,409伙，鄰近屯馬綫天水圍站，加上樓齡新，白表人士可承造最高九成按揭，還款期長達25年，故成為白居二客上車的尋寶大熱。

中原地產天水圍高級區域營業董事王樹明表示，白居二效應下，11月天水圍錄得至少47宗二手居屋成交(只有1宗自由市場，其餘未補地價)，較10月約20宗倍升；而當中逾九成買賣更是在月中後錄得，即是由16至29日的短短14天內，成交44宗，平均每日多達3.1宗。