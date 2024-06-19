白石角半新盤蝕賣 兩房6年帳輸251萬｜二手蝕讓

二手市場續現半新盤業主蝕賣離場個案，市場消息指，白石角嘉熙5座中層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，享內園景。

據悉，單位原開價以700萬元放售，獲外區首置客議價30萬元或約4.3%，以670萬元沽出，呎價約13,346元。原業主於2018年以921萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面損失251萬元，物業期內貶值約27.3%。

入伙盤 University Hill 爆第一滴血

早前區內入伙盤University Hill錄得首宗二手成交，市場消息透露，屋苑漾景閣第3座低層A3室，實用面積約435方呎，連123方呎平台，兩房間隔。原開價700萬元放盤，最終以約655萬元沽出，呎價約15,057元。