白石角半新盤蝕賣 兩房6年帳輸251萬｜二手蝕讓

二手市場續現半新盤業主蝕賣離場個案，市場消息指，白石角嘉熙5座中層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，享內園景。
據悉，單位原開價以700萬元放售，獲外區首置客議價30萬元或約4.3%，以670萬元沽出，呎價約13,346元。原業主於2018年以921萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面損失251萬元，物業期內貶值約27.3%。
入伙盤University Hill爆第一滴血
早前區內入伙盤University Hill錄得首宗二手成交，市場消息透露，屋苑漾景閣第3座低層A3室，實用面積約435方呎，連123方呎平台，兩房間隔。原開價700萬元放盤，最終以約655萬元沽出，呎價約15,057元。
資料顯示，原業主於去年5月以約700萬元一手購入單位，持貨僅約1年，現轉售帳面蝕45萬元，物業期內跌價約6.4%。
名城三房套6年跌價近4%
另外，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文稱，大圍區本月暫錄約18宗成交，其中名城佔約5宗成交，屋苑最新錄得2期盛薈2座低層SA室，實用面積約741方呎，三房連套房間隔，日前議價後以1,069萬元易手，呎價約14,426元。
據了解，新買家為換樓客，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主同樣於2018年入市，當時買入價1,110萬元，持貨約6年，現轉手帳面虧損約41萬元，物業期內跌價約3.7%。